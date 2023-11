Fano Tre per la panchina, c’è anche Magi

Il Fano esce con le ossa rotte dallo scontro salvezza col Tivoli e già qualche ora dopo è iniziata la girandola dei cambi. Nella giornata di ieri la società granata ha dato il benservito al portiere Aniello Viscovo che così interrompe, con qualche settimana di anticipo, la sua seconda esperienza in maglia granata. Viscovo era stato chiamato in extremis per sostituire Guerrieri che già da domani a Campobasso (Coppa Italia) riprenderà il suo posto. Il 24enne portiere campano lascia dopo aver disputato 10 gare di campionato (più una di Coppa Italia) tra ombre e luci. Troppo marchiani però devono essere apparsi domenica contro i laziali gli errori compiuti nella ripresa dall’estremo difensore, che hanno in pratica vanificato ogni tentativo di rimonta dei granata. L’impressione generale però è che lo 0-3 subito al "Mancini" per mano del Tivoli abbia spezzato quel sottile filo che aveva tenuto insieme tutta l’impalcatura che bene o male era riuscita a reggere fino a due settimane fa, fino a quando cioè a sedere sulla panchina c’era Marco Scorsini. Una sconfitta quella di domenica alla quale il patron granata Mario Russo è chiamato a far fronte. Nel caso dell’Alma si tratta di avere una dirigenza, un direttore sportivo e soprattutto un allenatore navigato e conoscitore del girone, in grado di gestire un connubio tra giovani alle prime armi e over di diverse età, al fine di plasmare un gruppo che abbia personalità e che non perda le sue certezze alle prime difficoltà. Aspetti che oggi il Fano sembra aver smarrito. A quattro domeniche dalla fine dell’andata si tratta, dunque, di metterci una pezza. Per adesso è stato individuato in Giuseppe Di Cuonzo il responsabile dell’area tecnica. Di Cuonzo aveva già guidato la Juniores granata. Considerata la lunga squalifica di Rondina (deve scontare altre tre giornate) torna d’attualità la ricerca del nuovo tecnico. Oltre a Giovanni Cornacchini circolano i nomi di Giuseppe Magi, Manolo Manoni, Luigi Pezzella e altri. Si parla inoltre di rafforzare la squadra con due o tre giocatori in grado di aumentare la qualità e fare la differenza in campo. In fin dei conti è il minimo sindacale per rimettere al più presto in carreggiata il Fano.

sil.cla.