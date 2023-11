Fano "Tutti uniti e Scorsini non si tocca"

La gara tra Alma Juventus Fano e Vigor Senigallia è alle porte. Il derby marchigiano è molto sentito sia per le squadre che vogliono entrambe la vittoria, sia sugli spalti, dove è attesa una bella cornice di pubblico. I padroni di casa devono ricominciare a fare punti dopo due sconfitte immeritate, gli ospiti invece vogliono continuare la loro striscia positiva di risultati. Il consigliere comunale e tifoso Francesco Panaroni ha presentato anche un’interrogazione sulla gradinata dello stadio "Mancini" e scende in campo per difendere Scorsini: "Giù le mani dal tecnico. Il problema è che davanti si fa difficoltà a segnare: Tenkorang si impegna tantissimo, ma non è un attaccante che fa molti gol, Padovani ancora non è al top ed è normale dopo un anno fermo. Servono rinforzi. Scorsini si è ritrovato a combattere con situazioni non lineari che non deve gestire lo staff e la squadra, a partire dai problemi che sono capitati questa estate quando si stava per interrompere il ritiro, arrivando al caso Riggioni che ci ha fatto perdere tre punti. Si sta arrabattando con una rosa di giovani a cui va dato merito, perché noi tifosi alla squadra e allo staff non abbiamo niente da recriminare. Questa è una settimana importante, lo staff e i ragazzi devono lavorare sereni, anche perché hanno dimostrato tutti attaccamento. Noi tifosi, e parlo per il club Forza Alma, ma credo sia un pensiero dell’intera tifoseria, in questo periodo ci stringiamo tutti attorno al Fano e ricordiamo che domenica è una partita importante contro una grandissima squadra". Il club Forza Alma mostra anche la sua soddisfazione per l’abbassamento dei prezzi: "Ringraziamo società, stampa e tutti coloro che hanno permesso la riduzione del biglietto in tribuna laterale. Il nostro appello è stato recepito, in attesa che al ‘Mancini’ possa nuovamente essere disponibile la gradinata". Nella Vigor ancora ai box l’ex Capezzani insieme a Bartolini, Bucari e Serfilippi, che non saranno tra i convocati. Da valutare Broso (dolore al costato), il portiere Sarti che è febbricitante, capitan Pesaresi e Mori.

Lara Facchini