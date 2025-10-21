La favola del Mjällby, il piccolo villaggio di pescatori che ha vinto il campionato svedese

Stoccolma, 21 ottobre 2025 - Ogni tanto il calcio ci regala delle favole stupende, dalla Danimarca ripescata che diventa campione d'Europa al Montpellier che conquista la Ligue 1 2011-2012, fino al Leicester di Ranieri, che contro tutti i pronostici vinse la Premier League. A questi underdog va aggiunto a pieno titolo il piccolo Mjällby, fresco e inatteso vincitore del campionato svedese.

L'incredulità e la gioia sono state incontenibili per i 1.400 abitanti del piccolo villaggio di pescatori sulle rive del Mar Baltico. Un urlo esploso quando i paladini gialloneri hanno battuto in trasferta 2-0 il fortissimo e titolato Goeteborg, un successo che ha messo il sigillo a un stagione fantastica con la conquista del campionato, con una sola partita persa, e in vista di conquistare il nuovo record di punti nell'Allsvenskan, la massima divisione svedese.

Infatti il Mjällby a tre giornate dalla fine, con 11 punti sulla seconda, con una vittoria o due pareggi leverebbe il primato stabilito dal gigante svedese Malmö FF nel 2010 e eguagliato dall'AIK nel 2018.

Lo slogan della squadra rispecchia la stagione: ‘rendere possibile l'impossibile'. E ora, con uno dei budget più bassi del campionato e uno stadio sul mare ad Hallevik di 6.000 anime, la prossima stagione giocherà in Champions League.

Solo sette anni fa i gialloneri correvano sui campi di Terza divisione, lo sa bene l'allenatore Anders Torstensson, 59enne ex ufficiale e poi preside di liceo, che da bambino ha indossato i colori di Mjällby.

Increduli anche i protagonisti della scalata vincente: "Non avevo mai pensato che una cosa simile sarebbe accaduta nella mia vita, sono così felice di far parte di questo gruppo, abbiamo dimostrato che un collettivo può andare incredibilmente lontano", ha confessato a HBO Max uno dei marcatori, Jacob Bergström.