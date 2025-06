Federazione Italiana Giuoco Calcio: la ricerca del nuovo ct continua

Sembra un paradosso, ma nel Paese dei 60 milioni di ct della Nazionale, la Federazione non riesce a trovarne uno che possa andare bene. Dopo l’esonero affrettato di Luciano Spalletti e i rifiuti di Claudio Ranieri e Stefano Pioli, la panchina azzurra resta desolatamente vuota. "Non ci sono novità sul nuovo Ct, l’unica novità è che stiamo lavorando, stiamo studiando - ha spiegato ieri Gabriele Gravina -. Abbiamo qualche giorno a disposizione e vogliamo usarli tutti. Al di là dei nomi stiamo vogliamo capire se c’è un progetto nuovo". In realtà, va detto, che un sondaggio fra i “senatori“ dello spogliatoio è stato anche fatto nel surreale weekend fra Oslo, Coverciano e Reggio Emilia. E alla domanda su chi volessero al posto del tecnico di Certaldo la risposta è stata quasi plebiscitaria: Roberto Mancini.

E se da una parte in Figc qualcuno avrebbe anche accettato il ritorno del “figliol“ prodigo, dall’altra il numero uno del calcio italiano, proprio non ne vuole sapere. Il presidente federale e il “Mancio“ non si lasciarono benissimo nell’agosto del 2023, con le dimissioni improvvise del tecnico marchigiano, che appena qualche giorno dopo si sarebbe accomodato sulla panchina dorata dell’Arabia. Quella ‘fuga’ non è stata perdonata e anche se c’è chi, come Arrigo Sacchi, ripete che una seconda chance va data a tutti, visto che Mancini ha detto di essersi pentito di quella scelta, al momento non sembrano esserci grandi margini di apertura. Ecco perché Gravina e i suoi fedelissimi consiglieri puntano sui “fantastici ragazzi del 2006“. Di quel gruppo straordinario e vincente, in tanti hanno deciso di seguire le orme del “maestro“ Marcello Lippi, anche se non tutti hanno ottenuto grandi risultati. L’obiettivo principale è Rino Gattuso (spinto da Gigi Buffon), favorito su Daniele De Rossi (cercato dalla Cremonese), con Fabio Cannavaro più defilato.

Una scelta dettata dal senso di appartenenza alla maglia azzurra, più di cuore che legata al curriculum. Ringhio è quello con maggior esperienza: ha allenato Milan e Napoli fra alti e bassi, ma anche in Europa. Da Valencia a Marsiglia, prima di approdare all’Hajduk Spalato (Croazia) dove ha chiuso al terzo posto salvo poi rescindere (43 partite ad alta intensità, è stato anche primo in classifica). "Se non mi portate ai Mondiali mi lego al pullman della Nazionale", disse Gattuso nel 2006. Il Ringhio di allora è lo stesso di oggi: con lui ct si eliminerebbero i “mal di pancia“ di chi snobba la maglia azzurra. Ieri piccoli passi avanti, forse oggi l’incontro decisivo.

Stesso discorso per De Rossi, reduce da una stagione infelice: la Roma lo ha esonerato al tramonto dell’estate, nonostante i tre anni di contratto. Ma ha una gran voglia di riscatto. Resta alla finestra anche il capitano di quell’Italia del 2006, Fabio Cannavaro. Poco più di un anno fa salvò l’Udinese in poche giornate, senza però guadagnarsi la fiducia dei Pozzo.

Ma in realtà non c’è tanta gloria in panchina per coloro i quali 19 anni fa diventarono campioni del mondo: gli unici a sorridere sono Pippo Inzaghi (promosso in A col Pisa e destinato al Palermo) e Fabio Grosso (ha riportato il Sassuolo nella massima serie). Stagione da dimenticare, quella appena terminata, anche per Andrea Pirlo, Mauro German Camoranesi, Alberto Gilardino e Alessandro Nesta. Il primo non è mai riuscito ad accendere la Samp ripescata per i playout (ma è già pronto per l’avventura col Dubai United), l’italo-argentino è reduce dall’ennesimo fallimento (a Cipro con il Karmiotissa) mentre il “Gila“, che dodici mesi fa sembrava l’enfant prodige della nuova generazione, è stato mandato via dal Genoa quando era quart’ultimo (lo cerca il Parma). Stessa sorte per Nesta, esonerato dal Monza, poi richiamato ma retrocesso in B (può ripartire dal Bari, ha due offerte dall’estero). Ancora peggio è andata a Massimo Oddo, che dopo aver fallito la promozione dalla C alla B con il Padova, è addirittura retrocesso in D con Milan Futuro.

Nella ridda di nomi per il futuro ct, spunta a sorpresa quello di Rafa Benitez. A 65 anni non ha mai allenato una nazionale, ma lo spagnolo ex Inter e Napoli ha vinto una Champions, due Liga e due Europa League.