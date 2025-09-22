Femminile. Le rossoverdi travolgono. Trastevere e approdano agli ottavi di Coppa Italia

Le rossoverdi vincono largo al Trastevere Stadium (0-3) e approdano agli ottavi di finale di Coppa Italia dove le attende il Como nel turno del 20-21 dicembre. La squadra di Antonio Cincotta, subito pericolosa con Pirone ed Erzen, passa con Pellegrino Cimò che conquista palla sulla trequarti, supera anche il portiere e insacca. Seguono occasioni per Porcarelli e Breitner a cui è inoltre annullato un gol per fuorigioco.

La centrocampista tedesca raddoppia di testa su angolo di Pellegrino Cimò. Quest’ultima fornisce anche l’assist a Martins per il 3-0.

Ferraresi va vicina per due volte al quarto gol.

Il prossimo impegno della Ternana Women sarà lo storico esordio in Serie A, sabato 4 ottobre che vedrà le rossoverdi giocare in casa dell’Inter.

TRASTEVERE: Zaghini G. (30’ st Emiliani); Zaghini A. (27’ st Sclavo), Orlando, Zito, Betti (27’ st Cornacchia), Antonelli (30’ st Esposito), Mak, Betti, Verrino (19’ st Capellupo), Lombardo, Pizzuti. A disp. Rubano, Sgambato, Fuzio, Mossino. All. Ciferri.

TERNANA: Bartalini; Peruzzo, Pacioni (21’ st Corrado), Massimino (7’ st Quazzico), Eržen; Breitner, Pastrenge; Porcarelli (21’ st Ferraresi), Pellegrino Cimò (32’ st Petrara), Lázaro (7’ st Martins); Pirone. A disp. Ciccioli, Di Giammarino, Regazzoli, Vigliucci. All. Cincotta.

ARBITRO: Augello di Agrigento. Marcatrici: 10’ pt Pellegrino Cimò, 34’ pt Breitner, 23’ st Martins.