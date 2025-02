Feralpi all’assalto. Occasione a Caldiero. Il Vicenza è nel mirino

SALÒ (Brescia)Concentrazione e motivazione sono le due parole-chiave che Aimo Diana, allenatore della FeralpiSalò, pone in evidenza ai suoi giocatori in vista dell’odierna sfida in casa di un Caldiero affamato di punti per cercare di risalire dal fondo della classifica. Se dunque la matricola gialloverde scenderà in campo determinata per cercare di raddrizzare una situazione assai delicata, i gardesani sono chiamati a portare avanti un percorso che, dopo gli arrivi del mercato di gennaio (Crespi, Di Marco e De Francesco in primis), ha trovato nuova linfa. La compagine verdeblù non solo deve mettere al sicuro il terzo posto del girone A, ma ha tutte le carte in regola per cercare di avvicinarsi al Vicenza (domani atteso a Lumezzane), indirizzando nello stesso tempo il proprio pensiero a ritagliarsi un ruolo da protagonista nei playoff. Proprio in questa direzione la FeralpiSalò è chiamata a mettere in mostra tutto il suo potenziale, facendo vedere con continuità di avere le qualità che occorrono per inserirsi tra le candidate più accreditate all’inseguimento del quarto posto utile per salire in B grazie agli spareggi.

In vista dell’incontro odierno che si giocherà alle 15 allo “Stadio Mario Berti“ di Caldiero e sarà diretto da Enrico Gigliotti di Cosenza, Diana dovrà rinunciare allo squalificato Rizzo e agli infortunati Pilati, Tomaselli, Maistrello e Liverani. In questo momento la rosa gardesana, pur potendo contare solo su due attaccanti di ruolo, offre diverse soluzioni per tentare di ripetere la splendida prestazione che nell’ultima gara al “Turina“ ha costretto alla resa il Vicenza. Adesso, però, bisogna dare il massimo in trasferta e il match con la pericolante compagine veneta deve diventare un segnale importante nella direzione della continuità per l’ambiziosa FeralpiSalò.

Probabile formazione (3-4-2-1): Rinaldi; Cabianca, Pasini, Luciani; Di Marco, De Francesco, Balestrero, Vesentini; Cavuoti, Di Molfetta; Crespi. All. Diana.