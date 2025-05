FeralpiSalò sconfitta 3-1 dal Crotone: playoff in salita

di Luca MarinoniLa FeralpiSalò si arrende 3-1 al Crotone e mette subito in salita il suo cammino nella fase nazionale dei playoff. Dopo i primi 90’, mercoledì 14 nella gara di ritorno al “Turina”, la squadra di Aimo Diana non solo sarà obbligata a vincere, ma dovrà superare i rossoblù con due gol di scarto per rimettersi in parità e far valere il suo miglior piazzamento in campionato. Un’impresa che si preannuncia tutt’altro che facile per la formazione gardesana, anche se i calabresi non potranno contare sugli squalificati Vinicius e Cargnelutti. Il primo round si decide nella ripresa. La compagine verdeblù, sorpresa ad un paio di minuti dall’intervallo dal gol di Vinicius, riesce subito a raddrizzare la situazione con Crespi, ma deve soccombere al ritorno dei padroni di casa che firmano con Tumminello e Murano le reti che avvicinano la qualificazione.

La prima parte della gara è nel segno dell’equilibrio con diverse emozioni su entrambi i fronti. La FeralpiSalò sembra in grado di andare al riposo sullo 0-0 quando al 43’, sugli sviluppi di un angolo, Vinicius riprende la respinta corta di Balestrero e di prima intenzione sblocca il risultato. I gardesani hanno però grande cuore e al 2’ della ripresa Crespi trasforma un servizio in profondità di Zennaro nella rete dell’1-1. La gioia degli ospiti è di brevissima durata, visto che bastano 3’ al Crotone per tornare in vantaggio con Tumminello, ben servito da Cargnelutti. Diana cerca di riorganizzare i suoi, ma ormai, i calabresi sentono il profumo della vittoria e al 31’ una triangolazione Vitale-Ricci-Murano consente all’ex punta del Montichiari di siglare il tris che pone in vantaggio il Crotone nella corsa alla qualificazione.