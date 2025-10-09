Fere, il progetto di Rizzo: "Sognare e creare solidità"

La trasparenza societaria e la sostenibilità, la fondamentale importanza delle infrastrutture. Ne ha parlato Gian Luigi Rizzo, proprietario della Ternana Calcio con la moglie Laura Melis, nelle sue prime dichiarazioni rilasciate a "La Casa di C" a Villa Claudia dopo un incontro con il tecnico Fabio Liverani.

"E’ per noi un esperienza nuova – ha detto Rizzo – che era abbastanza lontana dai pensieri, ma a cui ci siamo avvicinati per la passione del calcio e per il progetto. Bisogna anche vivere di sogni e creare qualcosa che non sia solo un discorso meramente privato, ma che dia anche la possibilità al pubblico di usufruirne, come la squadra di calcio, ma anche le infrastrutture che sono aspetto fondamentale per il nostro paese".

In merito alla figlia Claudia, prima presidente donna nella storia della Ternana, ha detto: "È un’emozione, un’esperienza per misurarsi e dare una ventata diversa. Vorremmo essere un po’ alternativi rispetto a un format precostituito. Così c’è una visibilità diversa. I consigli che ci siamo dati riguardano la spontaneità, essere trasparenti e seri, come è nel nostro DNA. E’ stato tutto abbastanza ponderato, perché non voglio trascurare la presenza di Massimo Ferrero, persona che conosce il calcio". Il messaggio ai tifosi.

"Fare promesse è sempre facile. Abbiamo un impegno importante e duro, perché abbiamo preso una situazione molto difficile e instabile. L’obiettivo è creare solidità, una gestione sostenibile, anche con risorse proprie. Al là dell’impegno della proprietà, per ogni squadra di calcio la differenza la fanno le infrastrutture che rendono forte il futuro di una società e la cui mancanza ci fa perdere competitività all’estero".

Rizzo di sofferma anche sull’incontro con l’allenatore della Ternana, Fabio Liverani. "E’ stato positivo e utile. Ho voluto attendere un po’ di tempo per rendermi conto dell’ambiente e delle potenzialità della squadra. E’ fondamentale conoscersi in modo reciproco – conclude il patron Rizzo – in modo che si possa proseguire su un cammino da protagonisti".

Il tecnico ha spiegato: "E’ stato un incontro cordiale – ha detto Liverani – per conoscere tutta la proprietà. Ho un legame speciale con Terni e cerco di fare il massimo per questi colori e per questa gente".

Intanto, per la squadra rossoverde che sabato sarà di scena nella trasferta di Forlì (ore 17.30, prevendita già su buoni ritmi) sono iniziati gli allenamenti a porte chiuse.