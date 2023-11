Fermana, l’amore vero di De Reggi: "Con l’Ancona ricordi da brividi"

di Filippo Rocchi

Quando sei bambino, tifare la Fermana è spaventosamente difficile. Vedi i compagni di scuola che esultano per Juventus, Inter e Milan. Figuratevi quei ragazzini che sono cresciuti con i gialloblù in Prima Categoria e Promozione. Al Recchioni però c’era un giocatore che rendeva tutto questo più semplice. Massimo De Reggi a Viale Trento ha lasciato tutto: lacrime, sangue, sudore, e dopo quell’8 maggio 2011, anche un pezzo di cuore. L’Ancona pareggia all’ultimo secondo e nega alla Fermana la promozione in serie D.

Torniamo un attimo a quella stagione.

"Fino a dicembre ero alla Sangiustese. Quando sono tornato a Fermo è stata una gioia infinita. L’avventura iniziò alla grande: la squadra andava benissimo e io mi sono inserito bene. Avevamo fatto una scalata fino a quell’8 maggio ed eravamo arrivati carichi a mille. La settimana prima era stata bellissima. Mentre facevamo l’allenamento si sentivano gli altoparlanti per invitare le persone allo stadio. Respiravi l’aria della grande partita. Esperienza stupenda. Purtroppo, c’è questo groppone che non riesco a togliermi".

Come ha vissuto quella partita?

"La mattina sentivo una tensione bellissima. Mai viste così tante camionette della polizia, il traffico deviato: anche il percorso per arrivare allo stadio ci imponeva di spaccare tutto. Poi è arrivata la mazzata. Dalla Prima Categoria ero lì a soffrire. Arrivare alla partita decisiva e perdere in quel modo mi ha distrutto. Tutt’ora non riesco a farmene una ragione".

La prima cosa che ha pensato quando è entrata la palla di Adami?

"Non te lo posso dire altrimenti mi arrestano. Quando è iniziata quell’azione ho subito percepito che qualcosa non andasse. Il tiro era inguardabile, ma va a beccare un ragazzo di Fermo e la palla va dentro. Lì ho detto "non può essere". Ero convinto che prendessimo la palla e ci facessero fare gol dopo quello. Non poteva essere vero. Solo chi vive può capire certe cose. E puoi capirlo anche negli occhi di quei seimila al Recchioni quel giorno. Un silenzio assurdo".

Poi c’è stata l’invasione di campo dei tifosi anconetani.

"Io lì mi sono buttato per terra. Ero vicino alla Curva Duomo, non riuscivo neanche ad alzarmi. Vedevo il parapiglia ma non ero lì con la testa. So che ho pianto da lì fino a casa".

Hai sempre avuto un legame speciale con Fermo, come te lo spieghi?

"È nato tutto in modo graduale. Quando entravi al Recchioni sapevi che non eri da solo, sapevi che l’amore che provavano quei tifosi era diverso. Quando la palla andava fuori e tutti che battevano sul vetro, era tutto diverso. Un amore così incondizionato non l’avevo mai visto. Sei anni sempre con la stessa sensazione negli occhi delle persone".

Come sei arrivato alla Fermana?

"L’anno prima ero a Macerata in D e avevo fatto un gran campionato. Ero andato al Celano in C, ma andai via per qualche problema. Mi chiamò la Fermana solo per farmi allenare. Qualche chiamata dalle categorie superiori era arrivata, ma mi è bastata la partita a Mogliano e vedere quanta gente ci aveva seguito in trasferta. Mi ero stufato di andare in giro, nel calcio sono tutti bravi a parlare ed ero deluso. Da lì ho detto ‘basta, provo a risalire con questa maglia’".

Come carattere e intelligenza emotiva c’è una bella somiglianza con Protti.

"Il mister è un altro come me che più che un allenatore è un tifoso della Fermana. Può portare la grinta e il senso d’appartenenza che serve per giocare a Fermo. Se hai quello e la gente lo percepisce, poi vieni spinto dalla passione. Lo vedono quando fai anche un metro in più. Sono convinto che riuscirà a trasmettere questi valori e potrà fare molto bene".

Domenica sarà allo stadio?

"Mi invitano sempre ma io non ce la faccio. Prima o poi ci verrò, ma mi dà una nostalgia incredibile, come se mi bloccasse qualcosa".