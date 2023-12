Fermana, questa è la giusta strada. Con la Torres strappato un punto

FERMANA

1

TORRES

1

FERMANA (3-5-2): Furlanetto; Spedalieri, Gasbarro, Santi; Eleuteri (dal 44’ st Pinzi), Scorza, Fontana, Misuraca, Pistolesi; Tilli, Semprini (dal 36’ st Paponi). A disposizione: Borghetto, Mancini, Fort, Curatolo, Pinzi, Biral, Giandonato, Grassi, Gianelli. Allenatore: Stefano Protti.

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Idda (dal 1’ st Goglino); Zecca (dal 31’ st Menabò), Mastinu, Giorico (dal 42’ pt Cester), Liviero; Ruocco; Scotto, Fischnaller. A disposizione: Garau, Petriccione, Pinna, Kujabi, Masala, Siniega, Nunziatini, Lora, Mandrelli, Pelamatti. Allenatore: Alfonso Greco.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze.

Reti: 15’ pt Misuraca, 11’ st Ruocco.

Note: ammoniti Santi, Fontana, Semprini e Misuraca per la Fermana, Idda, Giorico, Zecca, Antonelli, Cester e Fabriani per la Torres; 2’ pt+4’ st recupero.

di Filippo Rocchi

Un punto che vale oro, ma che quasi sta stretto alla Fermana. I gialloblù tornano a muovere la classifica dopo oltre un mese contro l’ormai ex capolista Torres. Il gol di Francesco Ruocco risponde a quello di Gianvito Misuraca. Stefano Protti sceglie ancora il 3-5-2 con il capitano Manuel Giandonato in panchina per scelta tecnica. Fermana che parte bene: la punizione dalla trequarti la batte Alejandro Fontana, palla in mezzo e dopo una mischia sbuca Misuraca che segna il gol del vantaggio. Al 25esimo prova a reagire la Torres con un cross dalla trequarti, Luigi Scotto ci prova con la testa ma Alessio Furlanetto è bravo a coprire il primo palo. Occasione per Mauro Semprini al 38esimo che da distanza ravvicinata viene anticipato. Nel finale del primo tempo viene annullato un gol a Manuel Fischnaller per fuorigioco. Il tutto dopo un rigore non dato su Tilli che sembrava abbastanza palese. Ottimo primo tempo della Fermana, probabilmente il migliore di questa prima fase della stagione. Difesa quasi perfetta, complice anche una Torres imprecisa. Gialloblù che si fanno pericolosi nelle ripartenze, molto più organizzate rispetto alle altre partite.

Torres che cambia assetto nel secondo tempo e la svolta si vede. La prima occasione arriva al 49esimo con Scotto lasciato troppo solo in area, si gira bene ma la mette fuori. Al 56esimo Ruocco trova il gol del pareggio: si gira saltando Francesco Pistolesi, Furlanetto può poco sulla conclusione ravvicinata. Dura poco però l’exploit dei sardi: passano sette minuti e c’è l’occasionissima per la Fermana: sponda di Semprini per Christian Scorza che tutto solo a tu per tu con il portiere fa un tocco di troppo e concede alla difesa di rientrare. Poco dopo si rifà pericoloso Scorza che di testa la mette fuori. Al 72esimo ci prova dalla distanza Mastinu, palla va fuori. Fermana che comunque dopo il pareggio non si chiude ma continua ad attaccare fino alla fine. In classifica, i gialloblù rosicchiano un punto alla diretta concorrente Sestri Levante, sconfitta dal Pineto.