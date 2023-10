Fermana, un derby per rialzarsi. Al Recchioni arriva l’Ancona

di Filippo Rocchi

Dopo la seduta e la rifinitura a porte chiuse, la Fermana arriva al derby contro l’Ancona. Una partita che non sarà mai come le altre da un lato emotivo. Se ci mettiamo anche che i gialloblù non fanno punti in casa da quasi due mesi e che devono togliersi il prima possibile dall’ultimo posto, la partita assume ancora più significato. Nei giorni scorsi è stata ufficializzata anche la designazione arbitrale per il derby e ha fatto parecchio discutere. Infatti il direttore di gara sarà Simone Gauzolino della sezione di Torino. L’arbitro è diventato tristemente celebre a Fermo per un arbitraggio condotto nella partita della scorsa stagione a Lucca, terminata sull’1-1. Un rosso molto molto dubbio a De Nuzzo dopo venti minuti e un rigore, che sembrava netto, non dato per fallo su Maggio in pieno recupero.

Prima del derby, mister Protti è intervenuto sulla gara: "Chiudiamo il ciclo delle tre partite iniziato con due sconfitte. A Olbia buonissimo primo tempo, ma bisogna rivedere diverse situazioni, come la tenuta fisica e mentale nei 90 minuti. Non abbiamo ancora ben capito come gestirci nei vari momenti della partita. Non siamo in un buon momento. Ma dobbiamo buttarci via quello che è successo nelle ultime due giornate. Altrimenti ogni volta andiamo a rimarcare solo gli errori e diventiamo anche più pesanti mentalmente". L’allenatore prova a dare la chiave per ripartire: "Dobbiamo reagire facendo il nostro lavoro, cercando di migliorare e uscire dal campo a testa alta. L’organico dell’Ancona è di prim’ordine. Quando sono partiti a inizio anno avevano obiettivi diversi e magari riusciranno ad arrivarci con la nuova guida. Noi abbiamo obiettivi opposti, ma dobbiamo provare in tutti i modi di raggiungerli".

Classifica pesante per la Fermana: appena sei punti e ultimo posto. "A oggi saremmo retrocessi, ora abbiamo una sorta di vantaggio che tutto quello che faremo da qui in poi sarà tutto di guadagnato. Dobbiamo essere tutti insieme: società, giocatori e staff tecnico. Abbiamo ampi margini di miglioramento. Purtroppo, le tre partite in una settimana mi compromettono il lavoro settimanale. Secondo me questa è una squadra che, quando può giocare una volta a settimana ha delle frecce in più. Quando ci sono da cambiare parecchi giocatori si va in difficoltà". Infine parla dei tifosi: "Non pensiamo che la gente ci trascini se siamo passivi, brontoloni e se non siamo squadra. Dopo venti minuti, il pubblico si stanca, ma hanno capito la situazione societaria e della squadra e ci aiuteranno fino al 95esimo. Giocare alla Fermana non è come giocare in un altro posto, ci vogliono gli attributi e bisogna tirarli fuori. I giocatori non possono mollare fino all’ultima giornata di campionato perché la Fermana ha un allenatore che si fa spaccare la testa".