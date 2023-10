Fermana, un punto per il morale. Ora si riposa, poi testa al Pineto

di Filippo Rocchi

La vittoria in casa Fermana non è arrivata, e sull’aspetto mentale pesa parecchio, ma il segnale che doveva passare è arrivato forte e chiaro. Protti alla vigilia della partita aveva detto: "Per giocare alla Fermana ci vogliono gli attributi". E i suoi giocatori nel derby contro l’Ancona li hanno tirati fuori sfoderando la miglior prestazione della stagione finora. Dopo il gol del vantaggio dei dorici, la Fermana non si è disunita, come spesso capitava, e ha assediato l’area di rigore avversaria fino al termine del primo tempo. Superati i primi dieci minuti del secondo, dove l’Ancona ha avuto di più il pallino del gioco, la squadra di Protti ha dimostrato di aver imparato la lezione di Olbia. Nessun calo nel secondo tempo. O meglio, qualche disattenzione di troppo c’è stata. Ma è stato paradossale come chi nel primo tempo aveva fatto un partitone (vedi Calderoni), è un po’ sceso nel secondo. Mentre chi nel primo aveva fatto male (vedi Scorza), nel secondo è cresciuto benissimo, andando così a compensare e pareggiare il tutto. I problemi ancora ci sono, ma sono segnali di miglioramento, quelli che più servivano. Per la maggior parte la squadra è rimasta sempre in partita a livello mentale e fisico. E una buona notizia arriva anche da come ha giocato la Fermana.

Vero che le occasioni più pericolose sono arrivate sui cross, ma sempre più il gioco prottiano sta iniziando a entrare nella testa dei giocatori. Belle combinazioni palla a terra e veloci. Ma la vera prova sarà la prossima partita contro il Pineto. Non solo perché la squadra è difficile da affrontare e tremendamente in salute, ma anche per capire se la Fermana vista domenica è quella definitiva o è stato solo frutto dell’effetto derby. Intanto mister Protti ha concesso due giorni di riposo ai giocatori dopo il tour di force dell’ultima settimana. Lunedì e martedì a casa, poi da mercoledì si inizierà a preparare al Pelloni la prossima partita contro gli abruzzesi. Gialloblù che torneranno ad allenarsi al Recchioni sia venerdì che sabato.

La settimana sarà decisiva per valutare le condizioni di Laverone. Il terzino destro contro l’Ancona ha giocato la sua miglior partita da quando è a Fermo. Ma nel finale è dovuto uscire per una forte botta alla caviglia sinistra dopo uno scontro di gioco. Era uscito dal campo grazie all’aiuto dello staff medico e non era riuscito neanche ad andare sotto la tribuna per salutare la tifoseria. Comunque ha lasciato lo stadio camminando, confidando che sia un buon segnale per il pronto recupero. Borghetto invece è ancora alle prese con la febbre che gli ha fatto saltare il derby. Invece per quanto riguarda il cambio di Giandonato, non è dipeso da nessun problema fisico, solo rotazioni per farlo riposare.