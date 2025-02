Festival di Sanremo, ecco per quali squadre tifano i cantanti

Se il Festival di Sanremo unisce l'Italia, una cosa la divide: è la fede calcistica, compresa quella dei protagonisti della rassegna canora. Arcinota quella di Carlo Conti celebre tifoso della Fiorentina che non ha mai nascosto la propria fede viola, che gli ha portato anche diverse soddisfazioni, anche se l'ultima uscita contro l'Inter è andata male. A proposito dei nerazzurri, senza Amadeus è molto risicata la rappresentanza di cuori interisti sul palco di Sanremo dove a parte il conduttore del dopo festival Alessandro Cattelan si contano soltanto due tifose dichiarate come Rose Villain e Francesca Mesiano, in arte “Coma” dei Coma-Cose. La giovane cantante del duetto è protagonista di un vero e proprio derby della Madonnina interno, in quanto l’altro membro Fausto Zanardelli (in arte “Cose”) simpatizza apertamente per il Milan, anche se si tratta soltanto di una sorta di retaggio familiare più che di una vera passione calcistica. Se dovessimo stilare una classifica tra i partecipanti al festival il derby meneghino sarebbe vinto nettamente proprio dai rossoneri, che schierano ben cinque cantanti: Gué Pequeno, Irama, Rkhomi e Fedez (oltre al già citato “Cose”) rappresenteranno il Diavolo in questa edizione sognando in grande dopo la brillante campagna acquisti invernale che ha portato colpi importanti in casa rossonera per riscattare un avvio di stagione molto deludente. Tornando alla classifica delle squadre del cuore, al secondo posto troviamo la Juventus sostenuta da ben quattro cantanti: all’esperienza di Francesca Michielin e Francesco Gabbani già presenti sul palco dell’Ariston in diverse occasioni si aggiungerà il debutto di Brunori Sas e di Sarah Toscano, che si sfideranno in un vero e proprio derby della Mole contro Willie Peyote, tifoso sfegatato del Torino. Insieme alla Juve però c’è un’altra squadra rappresentata da ben quattro cantanti, con Simone Cristicchi, Tony Effe, Elodie e Noemi grandi sostenitori della Roma, come Antonello Venditti che sarà uno dei superospiti. La Lazio conta una coppia formata da Achille Lauro e Giorgia che sfideranno i cantanti giallorossi in un vero e proprio derby capitolino. Sul palco dell’Ariston però ci saranno anche tifosi dell’attuale capolista di Serie A, ovvero il Napoli con Massimo Ranieri, Kekko dei Modà e Stash dei “The Kolors” che sognano il quarto scudetto dei partenopei. A Sanremo non poteva mancare anche il derby della Lanterna, che vedrà la sfida tra Bresh, super tifoso genoano e autore della celebre “Guasto d’Amore” diventato un vero e proprio inno del Grifone, e Olly grande sostenitore della Samp nonostante il difficile periodo che stanno attraversando i blucerchiati. Un’altra squadra di B sarà all’Ariston grazie a Rocco Hunt, tifoso della Salernitana avendo ereditato la passione per i granata dal proprio padre.