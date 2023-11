Figline avanti a testa alta. San Donato rischia... tutto

Va in scena la giornata numero 12 della serie D (14.30).

Figline-Follonica Gavorrano (arbitro Giallorenzo di Sulmona). Al "Del Buffa" arriva un Follonica Gavorrano gasato per il passaggio del turno di Coppa Italia, probabilmente anche un po’ affaticato per il dispendio di energie spese per liquidare il combattente Sansepolcro. La capolista non vuole fermarsi: chiede altri punti per tenere a distanze le inseguitrici Seravezza e Grosseto. Il Figline di Tronconi che lamenta ancora le assenze di Bruni e Conti per infortunio, sarà d’accordo? Per tutta la settimana i gialloblù si sono allenati con scrupolosità per que-sta sfida impegnativa, mettendo a puntino tutti i dettagli tecnici per perfezionare la manovra di finalizzazione per i vari Zhupa, Rufini, Diarra e Caggianese.

Pianese-San Donato Tavarnelle (arbitro Migliorini di Verona). Fare gol alla capolista Pianese sarà una missione complicata per i gialloblù di Collacchioni che hanno un coefficiente di difficoltà nel segare: solo sette gol all’attivo in undici gare. Quindi, per Lucatti, Neri, Bellini e Barazzetta è richiesto una maggiore concentrazione nel finalizzare. Ma l’attenzione maggiore stavolta servirà al reparto difensivo che non dovrà consentire ai bomber della Pianese, Mignani (10 gol) e Mastro-pietro (6) di avvicinarsi alla porta di Manzari. Per la formazione, al San Donato manca solo Borghi che per un infortunio ai legamento crociato, per lui stagione ormai conclusa.

Giovanni Puleri