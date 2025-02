Figurine Panini, storico primo album tutto al femminile: ‘Calciatrici 2024-2025’

Roma, 6 febbraio – Una giornata storica per gli appassionati di figurine. E’ stata infatti presentata la prima raccolta dedicata integralmente al calcio femminile, realizzata da Panini con il nome di “Calciatrici 2024-25”. Fino all’edizione dell’anno scorso, le figurine dedicate alle squadre di Serie A femminile erano abbinate a quelle del calcio maschile, come successo già nel 2022-23; a partire da questa stagione, invece, la svolta con la scelta di approntare le due collezioni separate. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta stamani all’Aleph Rome Hotel della capitale, alla presenza del presidente della Figc Gabriele Gravina, appena rieletto per il triennio 2025-28, della presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti e del direttore Mercato Panini Italia Alex Bertani. La nuova collezione segna un altro grande passo verso una maggiore visibilità del calcio femminile, già in costante ascesa durante gli ultimi anni, come sottolineato proprio da Gravina: “È una giornata bellissima per l'intero movimento calcistico italiano - ha esordito il presidente federale -. Ringrazio la Divisione con la presidente Cappelletti e la Panini per aver creduto in questa progettualità. La riconoscibilità è un elemento chiave per la crescita e l'espansione di qualsiasi settore, soprattutto quando si punta a nuovi modelli di riferimento”. Soddisfazione espressa anche da Cappelletti: “Dopo 64 edizioni dell'album maschile, avere finalmente l'album dedicato alle calciatrici è un'emozione grande – ha dichiarato la moglie dell’indimenticabile leggenda Paolo Rossi -. Questa è la dimostrazione di come il calcio femminile stia crescendo molto e stia diventando sempre più importante. Questa collezione segna una svolta epocale, stiamo entrando nella storia e questo ci riempie di orgoglio: io ci ho creduto sin da subito e sono contenta di essere arrivata a questo traguardo grazie a Panini e grazie allo staff della Divisione Serie A Femminile". L’inedita edizione dedicata sarà composta da 322 figurine distribuite in 48 pagine, con la copertina che riporta un esponente per ogni club partecipante al campionato di Serie A, come accade già nella collezione dedicata al calcio maschile. Come per l'album dedicato a Panini Calciatori 2024-2025, anche questo è in versione brossura, ovvero con il dorso rilegato. All'interno dell'album, inoltre, si trovano anche le pagine dedicate alla Serie B e alla Nazionale, che nel prossimo mese di luglio disputerà la fase finale dell'Europeo in Svizzera. In occasione della presentazione ufficiale dell’album avvenuta questa mattina era presente anche Gigi Buffon: “Sono un grande collezionista di figurine, ho cominciato a comprare quelle del 1963 fino al giorno d'oggi.. le ho comprate dopo ovviamente… - ha commentato scherzosamente il campione del mondo 2006 -. Mi inorgogliva quando veniva il fotografo della Panini, e ritrovarsi su una pagina di questi che sono documenti storici nel calcio è sempre stata una grande emozione che ovviamente ti porta a chiederti se tu sia stato all'altezza della situazione e, onestamente, alla fine credo di essermelo meritato – ha aggiunto Buffon -. Per le ragazze è un giorno epocale e un traguardo incredibile, devono essere orgogliose. Un riconoscimento meritato anche per noi della Federazione perché nel vedere come tutti stiano remando dalla stessa parte, rappresenta un qualcosa che ci riempie d’orgoglio in quanto tutti facciamo parte della stessa famiglia”.