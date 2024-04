Filippi carica la Recanatese: "La salvezza passa da Cesena"

La prima lieta novella riguarda il portiere Gabriel Meli: gli esami a cui si è sottoposto non hanno rilevato lesioni e dunque un po’ tutto l’ambiente ha comprensibilmente tirato un sospiro di sollievo non indifferente. Da qui a dire però che l’estremo difensore sarà regolarmente in campo dopodomani a Cesena… ce ne corre perché comunque un lieve guaio fisico c’è ancora ed il tempo stringe. In ogni modo, con Mascolo in preallarme, Filippi e lo staff monitoreranno le sue condizioni quasi minuto per minuto ed una decisione verrà presa presumibilmente solo all’immediata vigilia del match del Manuzzi. A proposito del quale il tecnico giallorosso non nasconde certo l’elevatissimo grado di difficoltà: "sarà una partita per noi fondamentale, determinante e sappiamo bene di incontrare la regina del girone. Una squadra che era già collaudata dalla scorsa stagione e basti dire un dato: in due anni hanno totalizzato più di 160 punti e quindi è una macchina rodata al meglio. Dobbiamo essere bravi, concentrati ed attenti a non concedere vantaggi ad una compagine già fortissima di suo, facendo quello che sappiamo fare e soprattutto cercando di portare a casa un risultato positivo perché ne abbiamo assoluto bisogno. La salvezza passa da Cesena".

Infallibili in casa, con 4 vittorie su 4 e con vittime illustri come Pescara e Carrarese, siete tornati a Pineto a fare un punto anche in trasferta invertendo la tendenza.

"È vero che fuori casa sono mancati i risultati, ma ricordo che quella di Perugia è stata una delle prestazioni migliori della squadra dove avremmo meritato qualcosa in più. A Sestri Levante abbiamo fatto bene per larghi tratti pagando a caro pezzo un calo di intensità mentale. Noi giochiamo sempre alla stessa maniera, preparando chiaramente le partite anche in base agli avversari. Sappiamo che da oggi in poi ci sono nove punti in palio e questo potrebbe stravolgere la classifica sia a nostro favore sia chiaramente in negativo".

La 36ª giornata sarà anche l’ultimo turno di stagione regolare con gli orari spezzatino. Negli ultimi due turni, finalmente, partite tutte in contemporanea considerando che (quasi) tutte le squadre lottano per i rispettivi obiettivi.

Dalla Romagna intanto giungono notizie di "bagni di folla", feste con i supporters, euforia ai massimi livelli per un ritorno in B che mancava da sei anni e dopo una sanguinosa ripartenza dai Dilettanti. Tra l’altro con una passerella notevolissima di vecchie glorie bianconere che giungono…a rendere omaggio. Rammentiamo però solo un piccolo particolare: nelle ultime otto partite interne gli uomini di Toscano hanno fatto l’en-plein portando a casa 24 punti. Un ruolino di marcia da far tremare i polsi.

Andrea Verdolini