"Finale di Coppa di Eccellenza: Pontevalleceppi e Atletico Bmg a caccia di una promozione in Serie D"

Tutto in una notte per Pontevalleceppi e Atletico Bmg protagoniste della finalissima di coppa di Eccellenza in programma stasera alle ore 20,30 al Blasone. Chi vince strappa il pass per gli spareggi nazionali che assegnano una promozione in serie D, affrontando, agli ottavi, la vincente di Maceratese-Osimana, finaliste della coppa di Eccellenza marchigiana. Con 13 punti in meno dell’Acf Foligno capolista, la formazione di Ciccone punta tutto sulla coppa. Per il fronte Pontevalleceppi è la prima volta di una finale. Nella Bmg out Canavese e Fapperdue. Polverini dovrà rinunciare a Ricci e Ravanelli, out anche Dolcini. A dirigere sarà Palombi di Terni.