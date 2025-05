Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna: probabili formazioni e orari tv. Riflettori su Leao e Castro

Roma, 13 maggio 2025 – Ancor prima che il campionato entri nel vivo con i suoi ultimi turni da disputare, mercoledì 14 maggio alle 21 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della finale di Coppa Italia, che vedrà sfidarsi Milan e Bologna.

Le probabili formazioni

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Conceicao Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano

Orario e dove vedere Milan-Bologna in tv

Milan-Bologna (fischio d'inizio alle 21) sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Disponibile anche lo streaming sui portali Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Qui Milan

Curiosamente, appena venerdì le due formazioni si sono sfidate nell'ambito del campionato: ha prevalso, in rimonta per 3-1, un Milan molto vicino a quello che Sergio Conceicao (privo degli infortunati Riccardo Sottil e Warren Bondo) vuole plasmare per andare a caccia del secondo trofeo della sua gestione dopo la Supercoppa Italiana. Nell'ormai collaudato 3-4-3 tra i pali ci sarà spazio per Mike Maignan, con Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic a comporre la retroguardia. Il primo dei due ballottaggi alberga sulle bande, dove Alex Jimenez appare in vantaggio su Kyle Walker: dall'altro lato è invece certo di una maglia Theo Hernandez, mentre all'interno della mediana agiranno il rientrante Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. A proposito di rientranti, a sinistra, scontata la squalifica in campionato, si rivedrà Rafa Leao, la carta in più per provare a complicare ulteriormente la vita alla difesa del Bologna: missione già riuscita a Christian Pulisic, il match winner insieme a Santiago Gimenez, non a caso in forte vantaggio nel testa a testa con Luka Jovic per stazionare al centro dell'attacco.

Qui Bologna

Dalle certezze ritrovate del Milan alla voglia di rivalsa del Bologna che, perdendo a San Siro e ancor rallentando contro Udinese e Juventus, ha complicato la sua corsa per un posto in Champions League, con la stessa vittoria della Coppa Italia che mette sul piatto un pass per l'Europa League. Poi ci sono le motivazioni personali di Vincenzo Italiano che, senza gli infortunati Martin Erlic ed Estanis Pedrola, vuole spezzare l'incantesimo delle finali perse con la Fiorentina. Per farlo, ripartirà da un 4-2-3-1 aperto da Lukasz Skorupski, con Lorenzo De Silvestri in vantaggio sul grande ex Davide Calabria a destra e Juan Miranda a sinistra: al centro della difesa spazio alla solita coppia composta da Sam Beukema e Jhon Lucumì. Sulla mediana toccherà a Remo Freuler e Lewis Ferguson, due certezze a dispetto di un attacco molto più fluido. Se a destra, a maggior ragione dopo la recente gemma del Meazza, è confermatissimo Riccardo Orsolini, a sinistra il rientrante Dan Ndoye scalpita per vincere il duello con Nicolò Cambiaghi, con Jens Odgaard a completare il terzetto alle spalle dell'unica punta. Dopo i recenti acciacchi post Nazionale, è in rampa di lancio Santiago Castro nonostante Thijs Dallinga finora il meglio lo abbia fatto vedere proprio in Coppa Italia.

