Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna live dalle 21. Dove vederla in tv in chiaro

Roma, 14 maggio 2025 - Stasera alle 21 la finalissima di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Due formazioni che si ritrovano a pochi giorni dal match di campionato, vinto dai rossoneri. Molti tifosi rossoneri e rossoblu sono già a Roma per l'appuntamento allo stadio Olimpico. Il Diavolo giocherà la sua 13esima finale, avendone vinte però solo 5. L'ultima dei rossoneri è stata il ko 4-0 contro al Juventus il 9 maggio 2018. Grande attesa tra i supporter delle Due Torri che potranno disputare la seconda finale del torneo, vinto la prima volta il 23 maggio 1974 contro il Palermo ai rigori (Ma sono due i successi in Coppa Italia del Bologna: il torneo del 1969/70 fu a gironi ed a eliminazioni e gli emiliani trionfarono ai punti). La finale di Coppa Italia verrà trasmessa in diretta tv, in esclusiva, su Canale 5 dalle 21, e sarà possibile seguirlo anche in streaming tramite l'app e il sito Infinity.

Le probabili formazioni

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceicao.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

Live