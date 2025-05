Finale Prima Categoria al Bianchelli: Ostra sfida San Costanzo per la Promozione

Sarà sempre il Bianchelli di Senigallia a ospitare l’ennesima finale stagionale. Sabato sarà la Prima Categoria protagonista nello stadio senigalliese. L’Ostra, rivelazione del girone B di Prima Categoria, proverà dopodomani a staccare il biglietto per la Promozione. Nello spareggio la formazione di De Filippi affronterà il San Costanzo (fischio d’inizio alle ore 16, in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno i supplementari ed eventualmente si batteranno i rigori), formazione vincitrice della finale playoff del girone B. L’Ostra cinque giorni fa si era aggiudicata l’ultimo atto del raggruppamento B superando nei tempi supplementari il Montemarciano per 3-1. L’altro spareggio di Prima Categoria sarà tra Football Club Real Montalto e Borgo Mogliano Madal e si giocherà al Ferranti di Porto Sant’Elpidio (ore 16:30).

SQUALIFICHE. Una giornata di squalifica per Mattia Marchetti dell’Ostra. Due gli squalificati nel San Costanzo: Polverari e Vincenzi. Due giornate di squadre a mister Umberto De Filippi dell’Ostra. Ammenda di euro 150 al Montemarciano. Inibizione per due dirigenti del Montemarciano. Otto gare a Consolani "per aver sferrato un pugno al volto di un dirigente avversario, facendolo cadere a terra" e due a Tozzi "per comportamento intimidatorio nei confronti dell’assistente dell’arbitro".