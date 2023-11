Finisce 0-0. Lama e Narnese, mancano i gol. Bartoccini fallisce un rigore

lama

LAMA: Mariangioli 6, Ferri 6,5, Volpi 6, Petricci 6, Arcaleni 6, Cappellacci 6, Laurenzi 5,5, Lignani 6 (38’st Bernicchi sv), Bartolucci 5,5, Bartoccini 5,5, Braccalenti 6 838’st Marinelli sv). All. Borgo 6,5.

NARNESE: Rossi 6, Blasi 5,5, Colangelo 6 (38’st Mora sv), Silveri 6, Ponti 6, Rodriguez 6,5, Defendi 5,5, Petrini 6, Quondam 5,5, Rocchi 5 (26’st Di Dato sv), Perotti 5 (30’st Perugini 6). All. Sabatini 6,5.

Arbitro Nykolyn di Gubbio 5,5 (Spena e Dolgetta).

LAMA - Al termine di una partita non bella tecnicamente, piena di contrasti e di interruzioni, Lama e Narnese si dividono la posta anche se a recriminare sono soprattutto i padroni di casa che hanno fallito un rigore con Bartoccini a metà della ripresa. La partita fin dall’inizio ha offerto poche occasioni: dopo una buona uscita di Mariangioli su Quondam al 14’ e un errore di Colangelo ben servito da Defendi da due passi alla mezz’ora, i lamarini hanno al 40’ un’occasione con Cappellacci che di testa mette alto da ottima posizione sugli sviluppi di un calcio di punizione. Succede poco anche nella ripresa fino al 23’ quando Braccalenti finisce a terra in area: l’arbitro Nykolyn non ha dubbi ed indica il dischetto tra le proteste dei rossoblu, dagli undici metri si presenta Bartoccini che spiazza Rossi ma angola troppo la conclusione e la palla si spegne a lato. Ultimo sussulto è di marca rossoblu al 37’ con il neo entrato Perugini che si libera bene in area sulla destra ma Mariangioli è bravo a chiudergli lo specchio.