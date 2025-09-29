FINISCE 0-3. Olympia Thyrus, basta un tempo. Steso il Pontevalleceppi Ripa
PONTEVALLECEPPI RIPA 0 OLYMPIA THYRUS 3 PONTEVALLECEPPI RIPA (4-3-3): Ruffolo; Ferri (35’ pt Belloni), Sallaku, Kamwa Pamen (1’ st Puletti);...
PONTEVALLECEPPI RIPA (4-3-3): Ruffolo; Ferri (35’ pt Belloni), Sallaku, Kamwa Pamen (1’ st Puletti); Zmejkoski (6’ st Daja), Benedetti, Neudem; Burchini (1’ st Simeone), Braccalenti (24’ st Dan. Fioretti), Akhgibe. A disp.: Cucchiararo, Siculi, Belloni, Jemi, Bazzarri. All.: Dav. Fioretti.
OLYMPIA THYRUS (4-4-1-1): C. Federici; Siragusa (21’ st Kola), A. Federici, De Santis, Dita; N. Sugoni (1’ st Poggi), Jobarteh, Bernardini (19’ st Grassi), Angeli (26’ st Kuqi); M. Sugoni (34’ st A. Sugoni); Gesuele. A disp.: Quaranta, Giubilei, Capotosti, Canclini.
All.: M. Sugoni.
ARBITRO: Messouk di Foligno (Giacometti di Gubbio e Baroni di Foligno).
Marcatori: 9’ pt A. Federici, 26’ pt N. Sugoni, 47’ pt Gesuele.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti: Jobarteh. Belloni. Recupero: pt 3’, st 3’.
Troppa Olympia Thyrus per un Pontevalleceppi Ripa che, in pratica, non scende in campo e scivola all’ultimo posto in classifica, a braccetto con il Santa Sabina. La formazione di Sugoni detta legge al "Borgioni" chiudendo, di fatto, la gara già nel primo tempo. A stappare la partita è Alex Federici, in proiezione offensiva, su azione d’angolo. Al 26’ il raddoppio porta la firma di Nicolò Sugoni. Terza rete sul finire del primo tempo firmata da Gesuele, capocannoniere del campionato con 4 centri, su assist di Nicolò Sugoni. Sussulto d’orgoglio del Pontevalleceppi Ripa con Burchini che coglie il palo. Nella ripresa girandola di cambi per l’allenatore del Pontevalleceppi-Ripa, Fioretti, ma i ternani amministrano il triplo vantaggio senza rischiare.
