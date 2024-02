Finisce 0-3. Pierantonio, tris per la scalata. Il Lama crolla al Polchi-Laurenzi

LAMA

LAMA: Scarselli 5,5, Ferri 6, Volpi 5,5, Tugliani 5, Cappellacci 5 (1’st Laurenzi 6), Petricci 6, Lignani 5,5 (20’st Cano 5,5), Braccalenti 6, Bartoccini 6, Simeone 5,5. All. Caporali 5,5.

PIERANTONIO: Zandrini 6,5, Bei 6, Francioni 6, Piras 6, Allegrucci 6,5, Sannipoli 6,5, Piergentili 6 (29’st Capati), Polidori 6,5 (45’st Gaggioli), Morlandi 7, Salis 6,5 (24’st Muca 6), Cesarini 6,5.All. Bruni 6,5

Arbitro: Apuzzo di Terni 5,5 (Suriani e Capicci). Marcatori: 18’ pt Cesarini, 7’st Morlandi, 44’st Muca

LAMA - Un solido Pierantonio sbanca il “Polchi-Laurenzi” facendo un decisivo passo in avanti verso le zone più tranquille della classifica. I padroni di casa invece, che hanno avuto qualche occasione frutto più di iniziative personali che di un gioco ragionato, dovranno lottare fino all‘ultimo per evitare la retrocessione. Dopo un paio di iniziative di Bartoccini, al 18’ il Pierantonio passa in vantaggio con Cesarini, lesto a ribadire in rete una mischia in area generata da una fuga di Salis sulla destra. Poi Braccalenti confeziona un paio di occasioni per pareggiare prima con un tiro dai 25 metri poi con un tocco da posizione defilata che sbatte sull’incrocio dei pali. Nel secondo tempo Zandrini smanaccia in angolo un tiro cross di Ferri poi al 7’ Morlandi di testa raddoppia. Al 39’ Bartoccini costringe Zandrini alla grande parata poi allo scadere Morlandi è atterrato in area tra le proteste lamarine, sbaglia il rigore ma sulla respinta Muca cala il tris.