Finisce 1-0 al "gubbiotti». Festa Narnese, basta un autorete. La Pontevecchio è sfortunata

NARNESE: Pitaro 7, Mora 6.5, Pinsaglia 6.5, Manni 6.5, Rosse E. 6.5, Aldair 6.5, Rossi L 6.5 ( 34’ st. Manneh 6). Petrini 7, Covarelli 6.5 ( 26’st. Martini 6), Leone 6.5, Colangelo 6.5. All Defendi 7

PONTEVECCHIO: Kikkri 7.5, Zichella 5, Bartoli 5.5 ( 16’ st. Cesaroni 6), Camilletti 6, Biavati 5.5, Checcaglini 5, Liberti 5 (12st Orselli 5.5), D’AQmbrosio 6 ( 36’ st. Rosignoli sv), Fastellini 6, Di Salvatore 6 (30stMarinelli 6), Sevieri 5 (22 st Merli 5). All. Cardarelli 5.5

Arbitro: Sig. Colalelli di Terni 6

Marcatore: Al 3’ st. Ceccaglini ( aut.)

NARNI - La Narnese incamera i primi tre punti del campionato contro la matricola Pontevecchio. Gli uomini di Defendi hanno controllato agevolmente la formazione del tecnico Cardarelli, arrivata al Gubbiotti di Narni con il chiaro intento di portare a casa un punto. La gara stenta a predere il via e solo al 25’ i padroni di casa riescono a tirare fuori la testa, con una sassata di Colangelo sulla quale deve superarsi Kikkri volando per la deviazione. Passano 10 minuti ed è ancora Colangelo a rendersi pericolos con un tiro potente ma centrale. Ancora la compagine di casa a spingere sull’accelleratore, questa volta con Leone che calcia di destro Kikkri interviene e sventa in due tempi. Al primo minuto di recupero occasione per la Pontevecchio. Fastellini solo davanti a Pitari si divora il gol. Nella ripresa al 3’ vantaggio per la Narnese. Leone solo davanti al portiere va al tiro quest’ultimo repinge e Checcaglini nel tentativo di salvare mette in fondo alla rete. Il tempo di mettere la palla al centro ed è ancora la squdra di casa che va vicina al raddoppio con Covarelli che dal limite impegna Kikkri in una deviazione con complicità del palo. Al 18’ il calcio di rigore per la Pontevecchio per fallo di mano di Rossi E. che avrebbe potuto riequilibrare le sorti dell’incontro, ma dagli undici metri Fastellini si fa respingere il tiro da Pitaro. La Narnese al 33’ vicina ancora al raddoppio con una traversa colpita da Rossi L. Cinque minuti sul cronometro ed ancora Kikkri a miracoleggiare uscendo alla disperata su Leone. In pieno recupero brivido in area rossoblù, per un tiro di Marinelli che va via a due avversari esplode il destro che trova Pitaro pronto alla parata.

Luca Pelusi