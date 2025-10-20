Finisce 1-1. Pietralunghese, pareggio all’ultimo tuffo col Tavernelle

PIETRALUNGHESE 1 TAVERNELLE 1

PIETRALUNGHESE (4-2-3-1): Abibi; Naticchi (44’st Bruzzesi), Met Hasani, Nuti, Pauselli (44’st Berettini); Giambi, Locchi (30’st Simoncini ); Veneroso, Esposito (37’st Micchi), Calderini; Rossi (12’st Mangiaratti). A disp.: Casciani, Gatti, Piccioli, Nicoli. All.: Pierotti.

TAVERNELLE (3-5-2): Di Marco; Benda, Conti, Ricci; Vassallo (39’st Pieravanti), Cerboni, Benedetti, Barbarossa (46’st Tempesta), Ceccarelli; Apabe (30’st Ferroni), Russo (48’st Corrado). A disp.: Liotti, Ferricelli, Cherif, Brilli, Fiorucci. All.: Farsi.

Arbitro: Messouk di Foligno 5,5 (Capuccini di Perugia-Polveri di Foligno)

Marcatori: 36’st Ferroni (T), 52’st Berettini (P).

NOTE: espulso Veneroso (P) al 20’pt per comportamento non regolamentare. Ammoniti Met Hasani e Simoncini (T). Spettatori 350 circa. Angoli 7-2.

PIETRALUNGA - Un pari all’ultimo tuffo per la Pietralunghese che scivola al secondo posto ma evita la sconfitta in pieno recupero. Amaro in bocca per il Tavernelle che ormai pregustava l’impresa. Al Martinelli finisce 1-1. Gara subito in salita per i padroni di casa che al 20’ restano in dieci quando l’assistente Cappuccini richiama l’arbitro Messouk e fa espellere Veneroso per qualche parola di troppo nei suoi confronti. Le difese tengono fino all’81’ quando il classe 2008 Ferroni, gettato nella mischia poco prima da Farsi, batte Abibi per l’1-0 del Tavernelle. I gialloverdi, guidati da un Benedetti sontuoso, sembrano poter portare a casa i tre punti ma al 97’ il neo entrato Berrettini, appena entrato al posto di Pauselli, trova la stoccata che vale l’1-1 e fa esplodere il Martinelli. Triplice fischio e la Pietralunghese scivola a meno 2 dall’Angelana capolista.