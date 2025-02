Finisce 1-2. Pontevalleceppi cade in rimonta. Terni Fc, seconda vittoria di fila

PONTEVALLECEPPI 1

TERNI FC 2

PONTEVALLECEPPI (4-3-1-2): Biscarini; Muzhani, Barbarossa, Ricci, Silvestri; Buonavolontà (23’st Toma), Dolcini (23’st Retini), Dyrma (40’st Giuliacci); Paradisi; Petterini, Ligi (23’st Malà). A disp.: Bambagioni, Perilli, Bazzarri, Kamwa Pamen, Stafisso. All.: Del Bene.

TERNI FC (4-3-3): Iurino; Dianda, Gaggiotti, Romeo, Flavioni; Carletti (33’st Mengoni), Dida, Leonardi (45’st Rocci); Pucci (33’st Pacilli), Quondam (27’st Hernandez), Rossi (40’st Pettorossi). A disp.: Bonomo, Fiaschetti, De Santis, Principi. All.: Tozzi Borsoi.

Arbitro: Musumeci di Cassino (Giacometti e Marotta).

MARCATORI: 18’pt Petterini (P), 30’pt, 5’st Dida (T).

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Paradisi, Dolcini, Retini (P); Dida, Romeo, Mengoni, Pacilli (T). Recupero: 1’pt; 5’st.

Si ferma sul più bello il Pontevalleceppi che esce sconfitto 2-1 da un Terni Fc che conquista invece la seconda vittoria di fila e mette a distanza di sicurezza la zona playout. Come lo era stato domenica scorsa allo Strinati firmando un poker nel 7-0 al Città di Castello, anche al Borgioni il mattatore indiscusso, in casa Terni Fc, è il centrocampista Eridion Dida che sigla la doppietta che consente a Tozzi Borsoi di festeggiare nel migliore dei modi il suo compleanno. E dire che per il Pontevalleceppi sembrava mettersi decisamente bene quando il classe 2006 Petterini trovava il guizzo giusto al minuto 18 per battere Iurino. Secondo centro in campionato per il figlio d’arte ma ecco la reazione immediata del Terni Fc. Alla mezzora Dida firma il pari poi, in avvio di ripresa, ecco il secondo gol che vale tre punti di platino per la compagine del presidente Cardona e lascia invece al quintultimo posto, insieme al Bastia, il Pontevalleceppi.