Fiorentina-Betis di Conference League, le ultimissime sulle formazioni e dove vederla

Firenze, 8 maggio 2025 – Il Betis si è aggiudicato la gara di andata, vincendo 2-1 e concedendosi la possibilità di accontentarsi anche di un pareggio. Ma oggi la Fiorentina metterà in campo tutto ciò che ha per cercare di ribaltare il risultato e conquistare la terza finale consecutiva. Non sarà facile, perché il Betis ha dimostrato di essere una squadra ben strutturata e con un'idea chiara di gioco, ma la viola ha il dovere di provarci. Dopo un inizio non esaltante, i biancoverdi si sono ripresi alla grande, grazie anche agli acquisti nel mercato invernale che hanno alzato ulteriormente il livello della squadra. Uno su tutti è Antony, autore del gol del momentaneo 2-0 nella gara di andata. Da quando veste la maglia biancoverde, il giocatore è rinato, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Alla Fiorentina servirà almeno un gol in più degli avversari per riportare il match in equilibrio. La viola è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Roma, mentre la squadra di Pellegrini ha superato l'Espanyol in rimonta grazie alle reti di Lo Celso all'85' e Antony al 91'.

Le possibili scelte di Palladino e Pellegrini

Palladino ha ritrovato Dodô sulla corsia di destra, mentre sulla sinistra è pronto Gosens. Nulla da fare, invece, per Cataldi, che non sarà della partita. Per questo, la viola dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 composto da De Gea tra i pali, Pongracic, Comuzzo e Ranieri in difesa, Dodô sulla destra e Gosens sulla fascia sinistra, con Mandragora, Adli e Fagioli in mediana. Il tandem d'attacco dovrebbe essere composto da Gudmundsson e Kean. Pellegrini dovrebbe rispondere con il classico 4-2-3-1 con Vieites in porta, Ruibal, Bartra, Natan e Perraud in difesa, Fornals e Cardoso a centrocampo e Antony, Isco e Ezzalzouli alle spalle di Bakambu, l'unica punta.

Le probabili formazioni di Fiorentina – Betis

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodô, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Kean. All. Palladino.

Betis (4-2-3-1): F. Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Fornals, Cardoso; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

Dove vedere Fiorentina – Betis in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Betis sarà visibile dalle 21 in chiaro su TV8 e su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.