Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Firenze, 15 marzo 2025 – A dieci giornate dalla fine, le ambizioni europee di Fiorentina e Juventus passano inevitabilmente per lo scontro diretto al Franchi, una sfida che, oltre al peso sulla classifica, è carica di significati per la storica rivalità tra i due club. Entrambe le squadre cercano una vittoria che possa infiammare i tifosi e indirizzare al meglio il rush finale della stagione. Sarà una battaglia tattica tra due allenatori emergenti con filosofie di gioco differenti ma accomunati da un percorso simile: dopo esperienze vincenti in provincia, ora si misurano con la pressione di piazze più grandi, tra momenti di gloria e inevitabili difficoltà. Thiago Motta e Raffaele Palladino si conoscono bene: nella stagione 2008/09 hanno condiviso la maglia del Genoa di Gian Piero Gasperini, totalizzando insieme 17 presenze.

I precedenti

Questa sarà la 172ª sfida in Serie A tra Fiorentina e Juventus: i viola hanno ottenuto 35 successi e 82 i bianconeri. Completano il conteggio 54 pareggi. La Vecchia Signora è la squadra che ha vinto più sfide (82) e segnato più reti (274) contro i gigliati in Serie A. Dopo il 2-2 nel match d’andata dello scorso 29 dicembre, viola a e bianconeri potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi 40 anni, dopo la stagione 2010/2011. Fiorentina e Juventus non hanno pareggiato nessuna delle ultime 17 gare giocate in Serie A nel mese di marzo (11 successi bianconeri e sei viola nel parziale): il più recente, infatti risale all'1 marzo 1936 (0-0). I toscani hanno incassato al massimo un gol in ciascuna delle ultime cinque partite casalinghe in Serie A contro Madama (media di 0.6 reti incassate a incontro); tuttavia la formazione viola ha registrato appena un successo in questo parziale (3N, 1P). La formazione viola non ha trovato la via del gol in otto delle ultime quattordici sfide interne contro i bianconeri in campionato, più volte rispetto a ogni altra avversaria affrontata in gare domestiche nello stesso periodo (dal 2010/2011 in avanti). I piemontesi sono rimasti imbattuti in sette delle ultime otto sfide contro i toscani in campionato (4V, 3N): l’unico successo viola nel periodo risale al 21 maggio 2022 (2-0 al "Franchi" con reti di Alfred Duncan e dell’ex Nico Gonzalez). La Vecchia Signora è andata a segno in tutti gli ultimi cinque primi tempi disputati in Serie A contro la Fiorentina. Nello stesso parziale i viola hanno realizzato solo due centri prima dell’intervallo.

Le curiosità

Nessun pareggio nelle ultime otto partite della Fiorentina in campionato (4V, 4P); più in generale, dall’inizio del 2025 nessuna formazione ha pareggiato meno match dei viola in Serie A: uno in 11 gare (al pari del Monza). Sempre nel nuovo anno solare, solo Monza (otto) ed Empoli (sette) hanno perso più partite della Fiorentina nel torneo (sei, al pari di Hellas Verona e Parma). Dopo aver viaggiato a una media di 2.2 punti a partita nelle prime 14 gare giocate di questo campionato (9V, 4N, 1P), nelle successive 14 la media punti della Fiorentina è scesa ad appena 1.0 a incontro (4V, 2N, 8P). La Fiorentina ha conquistato almeno 45 punti dopo le prime 28 gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi otto campionati disputati, dopo il 2021/22 (46, concluso in settima posizione). Dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la Juventus potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Inter e Udinese in quel caso). La Juventus ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro Como e Cagliari, i bianconeri non ottengono tre successi di fila fuori casa in Serie A dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. I piemontesi sono anche la formazione ad avere perso meno gare fuori casa in questo campionato (solo una su 13: 6V, 6N). La Juventus ha ottenuto meno di 53 punti dopo le prime 28 gare disputate in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/2011, 41 in quell’occasione e torneo chiuso in settima posizione.

Le parole di Thiago Motta

"Come sempre, a Firenze, sarà una gara complicata. Loro sono reduci dalla vittoria in Conference League, una vittoria che gli ha regalato fiducia - sottolinea Thiago Motta in vista del calcio d'avvio - Sfideremo una grande squadra: giocatori di qualità che sanno affrontare grandi gare. Se sei alla Juventus tutte le gare sono importanti e quella di domani contro la Fiorentina sarà la più importante perché sarà la più vicina a livello temporale. Dovremo essere pronti a competere in ogni zona del campo. Ogni duello diventerà fondamentale per provare a vincere la partita. Domani avremo una grande opportunità per dimostrare tutto il nostro valore. Il match di andata è stato uno dei migliori che abbiamo disputato in questa stagione, ma non siamo riusciti a conquistare il successo: domani (domenica 16 marzo 2025) dovremo mettere in campo la migliore versione di noi stessi. In vista della gara di Firenze abbiamo recuperato Jonas (Rouhi), Nico (Savona) e Conceicao che, dunque, viaggeranno con la squadra in direzione Firenze. Sul tema Nazionale: Manuel (Locatelli) è un ragazzo che tiene tanto alla maglia azzurra. Rispetta sempre la decisione dell’allenatore, è un grande professionista anche per questo, e sono sicuro che approfitterà del tempo in più a disposizione per recuperare le energie spese in questi mesi e ovviamente anche per lavorare con noi, allenandosi al meglio sia fisicamente che mentalmente. In un momento del genere bisogna mantenere la calma, riuscire a fare un’analisi attenta: sono il primo a mettermi in discussione, so bene che il mestiere dell’allenatore prevede questo quando le cose non vanno per il verso giusto, ma io resto concentrato sulla partita di domani. Noi abbiamo l'obbligo, da qui a fine stagione, di provare a ottenere il massimo numero di punti possibili. Il mio futuro? Non è la priorità: in questo momento pensiamo a giocare una grande partita contro la Fiorentina per ottenere il migliore risultato possibile. Posso dire, però, che mi ha fatto piacere la vicinanza della Proprietà nei giorni scorsi, la Società mi ha dimostrato totale fiducia".

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

La designazione arbitrale

A dirigere la gara sarà Fabbri, con Peretti e Imperiale come assistenti e Zufferli come quarto uomo. Al VAR La Penna, con Doveri come AVAR.

Orario e dove vedere l'incontro

Fiorentina-Juventus è in calendario per domenica 16 marzo, con calcio d'inizio fissato alle 18. La partita verrà trasmessa da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. L'incontro sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn, Sky Go e Now.

