Fiorentina-Lask: i viola a caccia della qualificazione. Orario e dove vedere la partita

Firenze, 12 dicembre 2024 – La vittoria col brivido dell’ultima giornata contro il Pafos è stata fondamentale per alimentare le speranze di chiudere tra le prime otto in classifica. Per questo, oggi diventa fondamentale sconfiggere il Lask e restare nel gruppo di testa, che permetterebbe ai viola di accedere direttamente agli ottavi di finale senza passare per il turno di qualificazione. In conferenza stampa, Palladino ha ribadito la determinazione sia sua che dei suoi giocatori nel portare a casa i 3 punti per finire tra le prime otto, ammonendo i suoi a non commettere disattenzioni o a sottovalutare troppo la partita. Il Lask, infatti, si trova al trentaduesimo posto nella maxi-classifica della Conference League, con appena 2 punti conquistati, ma le insidie sono dietro l’angolo, e Palladino non vuole assolutamente commettere altri passi falsi dopo il k.o. del 7 novembre contro l’Apoel Nicosia. Anche Riccardo Sottil, che ha accompagnato il suo allenatore in conferenza stampa, è dello stesso punto di vista dell’ex tecnico del Monza: “L’approccio deve essere forte perché ci sono squadre organizzate e con giocatori di qualità. La partita con l’Empoli insegna che non bisogna mai abbassare la guardia”.

Le possibili scelte di Palladino e Schopp

Come ha detto anche in conferenza stampa, Palladino è intenzionato a proseguire con il 4-2-3-1, scongiurando qualsiasi tipo di cambiamento. Ci sarà un leggero turnover anche in vista della sfida di domenica contro il Bologna al Dall’Ara, per questo tra i pali dovrebbe vedersi Terracciano, con Parisi, Moreno, Ranieri e Kayode che comporranno la linea difensiva. A centrocampo agiranno Adli e Mandragora, mentre Kean sarà supportato da Ikoné, Kouamé e Beltran. È indisponibile Cataldi a seguito di una botta presa alla caviglia, ma sicuramente recupererà per la sfida di domenica. Inoltre, non sarà della partita Biraghi per scelta tecnica. Il LASK, invece, dovrebbe rispondere con un 4-3-3 formato da Jungwirth tra i pali, Bogarde, Ziereis, Smolcic e Bello in difesa, Zulj, l’ex Lazio Valon Berisha e Jovicic a centrocampo e Flecker, Entrup e Ljubicic in attacco.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Moreno, Ranieri, Kayode; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouamé; Kean. All.: Palladino.

Lask(4-4-3): Jungwirth; Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello; Zulj, V. Berisha, Jovicic, Flecker; Entrup, Ljubicic. All.: Schopp

Dove vedere la partita

La partita tra Fiorentina e LASK, valida per la quinta giornata della fase campionato della Conference League, sarà visibile giovedì 12 dicembre alle ore 18:45 in diretta su Sky Sport MAX (205) e Sky Sport (253), mentre in live sarà disponibile su NOW e Sky Go.