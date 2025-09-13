Fiorentina-Napoli 1-3, azzurri ancora a punteggio pieno

Firenze, 13 settembre 2025 - Vuoi il campo storicamente ostico, vuoi l'imminente debutto in Champions League in casa del Manchester City, fatto sta che per molti la Fiorentina è il primo vero esame che si staglia sul cammino dei campioni in carica del Napoli. In realtà, la partita più temuta dallo stesso Conte diventa la più agevole di quelle disputate finora, con gli azzurri già avanti di due in meno di un quarto d'ora grazie a De Bruyne e Hojlund: il belga è implacabile dal dischetto, sul quale va per un fallo di Comuzzo su Anguissa, mentre il danese bagna al meglio il proprio debutto con un pregevole destro a fil di palo. I viola provano a imbastire una reazione e creano qualcosa, ma il problema bello grosso della serata è la fase difensiva, una groviera nella quale nella ripresa si inserisce anche Beukema, di professione proprio stopper, a sua volta al primo ballo in azzurro con il gol. Il tris e la girandola delle sostituzioni fanno rilassare il Napoli, che prima subisce la rete di Ranieri e poi soffre più del dovuto sotto il forcing di una Fiorentina che ha il demerito di 'svegliarsi' troppo tardi. Fazzini e Piccoli hanno un ottimo impatto sul match e sfiorano più volte la rete che avrebbe davvero riaperto la contesa, che invece prende la via degli azzurri nonostante la sofferenza finale: il ruolino di marcia a punteggio pieno, con immediata risposta alla Juventus, è intatto, mentre la Fiorentina è ancora a caccia della prima vittoria in campionato.

Le formazioni ufficiali

Pioli sceglie un 3-5-2 aperto da De Gea, protetto da Comuzzo, Pongracic e Ranieri, con Dodò e Gosens sulle bande e Sohm, Mandragora e Fagioli in mezzo al campo: le due punte sono Dzeko e Kean. Conte replica con un 4-1-4-1 che tra i pali vede Milinkovic-Savic, con Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola in difesa e Lobotka in cabina di regia: davanti c'è Hojlund, assistito da Politano, De Bruyne, Anguissa e McTominay.

Primo tempo

Il Napoli parte forte e prima guadagna una doppia chance con Di Lorenzo e Hojlund, in entrambi i casi De Gea - con l'aiuto di Gosens - è provvidenziale, e poi sul prosieguo dell'azione conquista un rigore per atterramento di Anguissa da parte di Comuzzo: dopo un lungo check con il VAR, la decisione dell'arbitro Zufferli viene confermata e sul dischetto De Bruyne è implacabile, spiazzando il portiere viola. La Fiorentina fatica a imbastire una reazione e, anzi, capitola ancora al 15', quando Hojlund riceve in profondità da Spinazzola (bravo a sfruttare un'esitazione in fase di costruzione di Dodò), aggira Pongracic e di destro bacia prima il palo e poi la rete. Al 19' su un cross dalla sinistra Mandragora e Kean si ostacolano e il primo chiude l'azione con una botta contrata in corner da McTominay. Al 24' l'ennesimo pasticcio dei padroni di casa regala la sfera a Hojlund, che va da De Bruyne, la cui conclusione deviata richiede un miracolo di De Gea per evitare al Napoli un clamoroso tris. Al 27' una lunga azione azzurra si chiude con un cross di Spinazzola che Hojlund, disturbato da Ranieri, con un tocco di prima alza sopra la traversa. Al 31' Sohm si distende e serve Dodò, il cui cross viene mandato un angolo da Di Lorenzo, che anticipa Kean ma rischia l'autogol. Al 41' ancora Sohm va da Kean, che si gira e tira dal limite: la palla fa la barba al palo della porta difesa da Milinkovic-Savic. Il pressing dei viola cresce e nel primo dei 3' di recupero un cross di Dodò trova la difesa ospite impreparata: saltano Dzeko, Ranieri, Gosens ma soprattutto Kean, che la manda alta, facendo così sfumare per la Fiorentina la possibilità di chiudere bene un primo tempo da incubo, specialmente nel primo quarto d'ora, invece da sogno per il Napoli.

Secondo tempo

Pioli lascia negli spogliatoi Dzeko, rimpiazzato da Piccoli. I viola vanno a caccia del colpo che riaprirebbe la partita, ma si espongono alle ripartenze azzurre, una delle quali vede Politano stoppato da distanza ravvicinata da De Gea: sul seguente corner, battuto proprio dal numero 21, dalla linea di fondo Anguissa mette in mezzo per Beukema, che da zero metri non sbaglia e tra le belle statuine della difesa viola firma un tris che sa di sentenza. Il Napoli non è sazio e insiste: prima McTominay tira da fuori, impegnando De Gea anche grazie a una deviazione diventata amica, e poi Politano da posizione defilata trova solo la base del palo. Dall'altro lato, Kean apre il destro da fuori ma la palla finisce alle stelle. Al 61' Di Lorenzo smarca Anguissa che, disturbato, da ottima posizione trova solo l'esterno della rete. La Fiorentina è stordita e quasi al tappeto, ma Mandragora prova a suonare la carica con una botta da fuori senza precisione. Pioli prova a cambiare ancora e scatta l'ora di Fazzini, che rileva Sohm, uno dei pochi dei suoi a portare qualità e soprattutto quantità nel centrocampo dei suoi: entra anche Nicolussi Caviglia e a uscire è Fagioli. Anche Conte pesca dalla panchina: escono Spinazzola, Politano, Hojlund e De Bruyne ed entrano Olivera, Neres, Lucca ed Elmas. Proprio Neres si presenta con un destro deviato che dà origine a una serie di corner che stavolta a difesa di casa controlla senza particolari ansie. Anche gli azzurri sbagliano e su un passaggio orizzontale di Anguissa si inserisce Piccoli, la cui botta si spegne sul fondo. Al 78' Kean guadagna un fallo in un contrasto prolungato con Buongiorno: la punizione la batte Mandragora e per evitare brutte sorprese sulla conclusione potente e dritta per dritta Milinkovic-Savic deve metterci le dita prima di capitolare al 79', quando Ranieri con il sinistro beffa il portiere azzurro all'altezza del suo palo dagli sviluppi di un corner battuto da Nicolussi Caviglia. Il portiere ospite si riscatta con un grande intervento su Fazzini dagli sviluppi di un altro corner, ma Zufferli aveva fermato tutto per un fallo su McTominay. All'84' serve ancora la sagoma di Milinkovic-Savic per respingere il tiro da distanza ravvicinata di Piccoli, lanciato da Fazzini, protagonista di un ottimo impatto. E' ancora corner e stavolta svetta Gosens, che di testa manca il bersaglio al cospetto di un Napoli che si riscopre improvvisamente fragile e penetrabile. Pioli inserisce poi Lamptey per Comuzzo e, alla ripresa del gioco, Elmas sfiora il suo primo gol nella nuova avventura in azzurro su assist di Neres, a sua volta servito dagli sviluppi di una rimessa laterale: De Gea si salva con il piede. I minuti di recupero sono 4, aperti dal destro in caduta di Kean, potente ma fuori bersaglio. Gli ultimi cambi sono Viti per Pongracic da una parte e Gilmour per Lobotka dall'altra e sono di fatto le ultime modifiche al tabellino: vince il Napoli, con un dominio quasi totale se si esclude il finale con il piede alzato troppo presto dall'acceleratore, mentre per la Fiorentina, tra errori difensivi e sostituzioni positive ma forse tardive, i rimpianti non mancano.