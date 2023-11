"10 convocazioni della Fiorentina: Biraghi e i giovani azzurrini"

Inizialmente erano nove i calciatori della Fiorentina convocati dalle rispettive nazionali per le partite in programma nei prossimi giorni ma ieri è arrivata anche la decima convocazione, in particolare per il capitano viola Cristiano Biraghi, chiamato in un secondo momento da Luciano Spalletti alla luce degli infortuni capitati a Calabria e Toloi nel corso dell’ultimo turno di campionato. I violazzurri dunque diventano due, con Biraghi che si aggiunge a Bonaventura, confermato dal commissario tecnico dopo la chiamata arrivata a ottobre (e il gran gol segnato dallo stesso Jack contro Malta).

L’altra nazionale ad aver convocato due calciatori viola è l’Argentina, con Nico Gonzalez e Martinez Quarta (non convocato invece Beltran, peraltro reduce da un problema fisico).

L’albiceleste affronterà due partite molto sentite e molto importanti, contro Uruguay e Brasile, entrambe valide per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo. La seconda, contro i verdeoro, è in programma mercoledì 22 novembre alle 1:30 della notte (ora italiana). I due argentini della Fiorentina quindi torneranno al Viola Park e si metteranno a disposizione di Italiano soltanto tra giovedì e venerdì, con la partita contro il Milan fissata per sabato sera a San Siro. Inevitabile dunque qualche riflessione sulla formazione da mandare in campo da parte del tecnico gigliato.

Per quanto riguarda gli altri nazionali, Kouamé sarà impegnato, come sempre, con la sua Costa d’Avorio, così come Milenkovic rappresenta una certezza per la sua Serbia. Senza dimenticare Yerry Mina: pochi minuti in campo con la Fiorentina ma convocato, ancora una volta, dalla Colombia. Per Yerry Mina stesso discorso fatto per gli argentini: la Colombia sfiderà il Paraguay in trasferta mercoledì 22 novembre a mezzanotte (ora italiana), quindi anche lui tornerà a Firenze in extremis. Infine gli azzurrini, ovvero i tre giovani viola che saranno impegnati con le selezioni giovanili dell’Italia: Amatucci con l’under 20, Comuzzo con l’under 19 e Martinelli con l’under 18.

Alessandro Guetta