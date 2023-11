"2.285 tifosi della Fiorentina a San Siro per sfidare il Milan"

Saranno circa 2.300 (per l’esattezza 2.285) i tifosi della Fiorentina presenti nel settore ospiti di San Siro per sostenere la squadra in occasione della sfida con il Milan di Stefano Pioli. I biglietti per questa partita erano in vendita fino alle 19 di ieri, qualcuno ha organizzato la trasferta con largo anticipo mentre altri hanno deciso negli ultimi giorni di seguire i viola a Milano. Il colpo d’occhio sul settore ospiti quindi sarà notevole, di certo i tifosi della Fiorentina proveranno a farsi sentire, in uno stadio che vedrà la presenza di moltissimi sostenitori rossoneri. Oggi inizierà un tour de force anche per i tifosi, oltre che per la squadra di Italiano, e il popolo viola risponderà presente già questa sera, alla "Scala del calcio".

Alessandro Guetta