A caccia di fantasia. Cercasi Fagioli e Gud. E i loro piedi buoni

Inutile girarci intorno: la Fiorentina ha due giocatori che potenzialmente possono regalare un po’ di fantasia a una squadra senza esterni offensivi per scelta e con un gioco al momento decisamente astratto. Questi due giocatori si chiamano Fagioli e Gudmundsson. Certo, le ragioni del momento sono molteplici, ma senza piedi buoni e senza cross, idee, verticalizzazioni e spunti d’autore si va poco lontano. E per fortuna c’è uno come Fazzini che si danna l’anima e tira fuori assist pregiati. Ma non può bastare. Gud, ma dove sei? Sì ok, ora in nazionale. Ma quando torni che farai? Quali sono i tuoi problemi? Sei vegano e il patto della bistecca non ti è andato giù? Impossibile, anche perché è un anno e mezzo che aspettiamo. Tu dirai: e se fosse l’attesta di Gud lo stesso Gud? No, non dirlo. Parla con il tuo allenatore, esponi i tuoi problemi. I lavori per la tramvia ti rallentano sui viali? Il Viola Park è troppo grande e soffri di agorafobia? Gud, qui c’è un popolo che ti aspetta. Se potesse ti spingerebbe per aiutarti ad accenderti come quando spingi la vespa che decide di non partire lasciandoti in mezzo alla strada. Basta una discesa e via, il viaggio riprende (se ti va bene).

E il talento di Fagioli dov’è? Dai, il peggio è passato. Ma c’è un sistema per riprendere la strada. Quando tocchi il fondo possono accadere due cose. La prima, come diceva Freak Antoni degli Skiantos, puoi cominciare a scavare. Tattica sconsigliabile. La seconda: immedesimati in un eroe di quei film costruiti sulla riscossa di un uomo che sembra senza via d’uscita. Ascolta molti Ac/Dc e inizia la risalita per riemergere sotto i riflettori del tuo mondo: il calcio. Gud e Nicolò: è ora di trovare un lieto fine.

E poi: la sosta per la Nazionale è un lungo patire nell’attesa. Nel frattempo la Lega ufficializza la vendita di Milan-Como per dodici milioni di euro. L’hanno comprata in Australia, a Perth, più o meno tredicimila km la distanza, nove le ore di fuso orario. Già lo sapevamo di essere dei poveracci che hanno saltato due mondiali e capaci di attrarre campioni stranieri solo quando hanno superato i 35 anni e magari sono già negli anta. La fame di soldi però implica una riflessione: dei tifosi quelli in carne e ossa non importa più niente o quasi a nessuno. Sarebbe un bel film ambientato nel prossimo futuro quello con un vecchio pullman Lazzi con la sciarpa di un Viola Club qualsiasi (sistemata sul vetro in coda come ai vecchi tempi) in marcia sulle strade della Mongolia direzione Pechino per un Fiorentina-Sassuolo acquistato dai cinesi per una paccata di soldi. Mesi e mesi di viaggio, involtini primavera al bar Marisa taroccato e finita la partita si torna a casa. Fantascienza, certo. Ma se il futuro è giocare altrove potevamo evitare di ristrutturare il Franchi. Stadio nuovo a Kuala Lumpur o Shangai: una telefonata per ordinare due pizze da masticare davanti alla tv. Ok, fantascienza. Forse.