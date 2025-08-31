Affari, ultime 24 ore. Lamptey: tutto fatto. Bianco verso il Paok

La Fiorentina è uno dei club più attivi sul mercato anche nelle ultime ore della sessione estiva. Due giorni di trattative prima del gong finale (domani sera alle 20), quando si stopperanno gli affari in entrata ma non quelli in uscita. Alcuni giocatori in esubero della Fiorentina potranno sfruttare anche mercati che resteranno aperti più a lungo.

Archiviato il discorso Nicolussi Caviglia (già convocato per la gara di stasera), Daniele Pradè ha di fatto concluso anche la trattativa per portare Tariq Lamptey a Firenze, riempiendo così la casella del vice Dodo. L’accordo con l’esterno classe 2000 c’era da giorni, ieri si è trovata anche l’intesa definitiva con il Brighton, che pur di non perderlo a parametro zero fra pochi mesi ha dovuto cedere rispetto alle richieste iniziali. Alla fine Lamptey arriva in viola a titolo definitivo per circa 6 milioni più bonus.

E l’ultimo rinforzo in attesa di sbarcare a Firenze resta quel Victor Lindelof che la Fiorentina sta seguendo da mesi, da quando è terminato il suo contratto con il Manchester United. L’impressione è che Pradè stia cercando di fargli posto nel pacchetto dei centrali di difesa. Mentre l’Atalanta continua a provarci per Comuzzo (ma servono sempre 35 milioni), il calciatore più vicino alla cessione sembra Pablo Marí, per il quale il Torino si è mostrato interessato. Lindelof attende, ha già accettato di buon grado il biennale più ozpione sul terzo anno proposto dalla Fiorentina. Non è una corsa contro il tempo perché il difensore svedese - essendo svincolato - potrà firmare anche dopo lo stop di domani sera a patto che la Fiorentina conservi uno slot over nelle liste per campionato e Conference.

In questo senso centrali rimangono anche le cessioni nelle prossime ore. Bianco andrà a giocare in prestito nel Paok Salonicco, mentre anche per Richardson (fuori dai convocati per Torino al pari di Beltran, ufficialmente per un problema fisico) si cerca una sistemazione.

Ale. Lat.