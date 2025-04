Fiorentina, tegola Dodo: problema d'appendicite per il brasiliano: "Ma state tranquilli.."

Firenze, 25 aprile 2025 - La notizia ha destabilizzato il 25 aprile della Fiorentina. Il brasiliano Dodo ha avuto un problema di appendicite. In attesa di un report medico del club viola è stato lo stesso brasiliano a confermare la notizia lasciando un paio di commenti sotto un post della pagina Passione Fiorentina.

"Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato dopo 4 mesi, un’appendice non è niente". Messaggio che ha tranquillizzato i tifosi, con lo stesso Dodo che poi ha rincarato la dose di ottimismo. "L'appendice non ce l'ha fatta. Correvo molto e non mi seguiva".

Chiaro però che l'esterno brasiliano sia costretto a saltare sicuramente il derby di domenica (ore 15, stadio Franchi) contro l'Empoli, probabilmente l'andata della semifinale di Conference League di giovedì 1° maggio in casa del Betis Siviglia e poi si vedrà. Il calendario della Fiorentina è compresso.

Domenica 4 maggio la trasferta in casa della Roma, decisiva per le sorti del campionato, il giovedì successivo il ritorno al Franchi contro gli spagnoli. Insomma, nel momento più importante della stagione la Fiorentina deve fare i conti con la sfortuna dei suoi uomini più importanti, a ben vedere gli unici due senza un vero e proprio ricambio.

A Cagliari la squadra ha sopperito bene all'assenza di Moise Kean, volato a Parigi per motivi famigliari. Domenica dovrà fare a meno dell'esterno brasiliano e - probabilmente - ancora del centravanti della Nazionale.

Le alternative di Palladino non sono molte per la sostituzione di Dodo. Lasciato andare Kayode nel mercato invernale, l'idea che sta prendendo più forza in queste ore è quella relativa a Folorunsho, visto a sinistra nelle ultime partite e per uno spezzone a destra contro il Celje.

L'ex Napoli non è un esterno da 3-5-2 ma ha dimostrato di volersi adattare per il bene della squadra. Più difficile che Palladino decida di cambiare modulo e torni alla difesa a quattro, con Comuzzo in versione terzino destro. La Fiorentina ha trovato un equilibrio importante con la difesa a tre e i tre mediani in mezzo al campo. Cambiare sarebbe un rischio. Nel momento più importante della stagione occorrerà andare oltre la sfortuna per regalarsi un finale di stagione importante tra campionato e Conference League.

Alessandro Latini