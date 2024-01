Arthur c’è, mossa Faraoni. Difesa a tre: idea concreta

Il primo allenamento a Riad la Fiorentina lo ha svolto ieri quando in Italia era l’ora di pranzo. Programma che sarà replicato anche oggi, alla vigilia della semifinale contro il Napoli. Cerimoniale che rispecchia quello delle partite europee con Vincenzo Italiano che interverrà in conferenza stampa questo pomeriggio (ore 16 italiane) insieme a un calciatore.

La seduta di ieri non ha dato grandi spunti di formazione. Una parte di allenamento in gruppo l’ha svolto anche Dodo, che poi sui social si è mostrato entusiasta di essere tornato (seppur in parte) a lavorare con i compagni. Lui però domani non ci sarà. Così come Nico Gonzalez. Se l’assenza del brasiliano è una certezza, quella dell’esterno argentino ci somiglia molto. Nico sta meglio, ma non è ancora pronto. L’ipotesi limite è che possa eventualmente entrare nel finale se dovessero materializzarsi rigori. Ma anche questa è solo un’ipotesi.

Il resto della formazione vive sul rebus tattico che Italiano scioglierà soltanto domattina. Resiste l’ipotesi di vedere la Fiorentina schierata come contro il Bologna in Coppa Italia: vale a dire con un 3-4-1-2 un po’ più accorto in fase difensiva. Pensiero ricorrente anche perché in questo momento la squadra fa fatica a essere pericolosa con il consueto 4-2-3-1. Ballottaggi in tutte le zone di campo. Dal portiere (spera Christensen) alla fascia destra, dove Faraoni insidia Kayode. In mezzo dovrebbe tornare Arthur insieme a Duncan. Davanti toccherà ancora a Beltran dal 1’, ma la coppia con Nzola non è da escludere anche se magari non dal primo minuto.

Intanto l’Associazione Tifosi della Fiorentina in Medio Oriente ha risposto alla presa di posizione della Curva Fiesole sulla prossima Supercoppa Italiana.

"Ci rivolgiamo a voi con profondo rammarico e tristezza per esprimere la nostra grande delusione per l’assenza della Curva Fiesole a Riyad. È veramente doloroso per noi tifosi della Fiorentina e sentiamo un vuoto nel nostro cuore".