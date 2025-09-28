Assetto, idee e sorprese. Gud per aiutare Moise. E in difesa è l’ora di Marì

Quella che ha in mente Stefano Pioli in prima battuta per il derby di oggi pomeriggio a Pisa è una Fiorentina con una linea a tre in difesa. Pronta, certo, a diventare camaleontica e a trasformare la propria retroguardia a quattro in fase di non possesso (decisiva, in tal senso, sarà la posizione di Gosens) ma, essenzialmente, simile per filosofia di gioco a quella vista contro il Napoli subito dopo la sosta. Gli esperimenti tentati contro i campioni d’Italia e una settimana fa contro il Como, a dire il vero, non hanno dato i frutti sperati ma il tecnico per tutta la settimana ha insistito su tre centrali di ruolo e dunque, anche alla luce del grave ko di Lamptey e delle poche alternative sulle fasce, la sensazione è che si insisterà sull’impostazione a tre su cui l’allenatore e il suo staff hanno lavorato nel corso di tutta l’estate.

A differenza però del terzetto classico ammirato in queste prime gare - ad eccezione della sfida contro la squadra di Fabregas - ci potrebbe essere l’inserimento di Pablo Marí, che potrebbe tornare a guidare la difesa al centro con capitan Ranieri sulla sinistra e uno tra Comuzzo e Pongracic a destra: a ieri sera il classe 2005 era in vantaggio sul croato ma nulla è ancora deciso e la riunione tecnica di questa mattina scioglierà gli ultimi dubbi. Anche per i diretti interessati. Rispetto ad altre volte, infatti, Pioli comunicherà la formazione di oggi solo a ridosso del fischio d’inizio del match contro il Pisa (in settimana ha provato spesso squadre miste tra titolari e riserve), questo perché la fuga di notizie prima della gara col Como ha tanto irritato (lo ha fatto a dire il vero soprattutto l’evitabile naturalezza con cui Fabregas ha ammesso di aver avuto notizie di prima mano alla vigilia del match con i viola) quanto sorpreso tutto l’ambiente, che in vista del sentito derby di questo pomeriggio ha scelto di alzare una cortina di fumo sull’undici che partirà dall’inizio alla Cetilar Arena.

Dove per il resto non sono attese grosse sorprese circa i protagonisti in campo: detto della difesa e, ovviamente, della conferma di De Gea, la linea mediana a cinque sarà costituita da Dodo e Gosens sulle fasce oltre a Nicolussi Caviglia in cabina di regia assieme a Mandragora e ad uno tra Fazzini e Sohm (l’ex Empoli è il favorito). In attacco poi si rivedrà la coppia titolare della scorsa stagione, ovvero quella costituita da Gudmundsson alle spalle di Kean.

Andrea Giannattasio