Atteggiamento e brillantezza. Il grande lavoro di Palladino

Bello ritrovare una squadra brillante e felice di fare calcio. Lasciamo stare il valore dell’avversario, è l’atteggiamento quello che conta. Perché in questo girone la differenza reti vale e non poco. Perché stavolta chi doveva cogliere l’occasione ha raggiunto il suo obiettivo. Sottil conferma la sua crescita, Ikonè trova un gol che gli farà bene, Richardson gioca un calcio che in futuro potrebbe davvero trasformarlo in un centrocampista di valore per classe e tempi di gioco, Parisi piano piano esce dall’ombra. La Fiorentina porta in fondo senza soffrire la sua missione e si prepara così al ritorno in campionato, la terra su cui sta regalando sogni ai suoi tifosi. E poi… e poi finalmente Martinelli, un 2006 di grande prospettiva che finalmente ha trovato la sua occasione. C’è poco da dire. Palladino sta facendo un gran lavoro. Non saranno le parole sbagliate di un procuratore a rovinare il momento magico di questa Fiorentina.