Avanti tutta con il 3-5-2. Pongracic torna titolare. E Adli può essere il jolly

In mezzo a due fuochi - quello dell’esigenza di far punti in campionato e quello del ritorno di Conference League contro il Panathinaikos - Raffaele Palladino vuole affidarsi solo alle certezze, senza troppe alchimie aggiuntive. Quella "chiave" che ancora manca alla Fiorentina per trovare continuità di gioco e risultati affonda ormai le radici nel 3-5-2. Avanti tutta, dunque, anche a Napoli con il nuovo modulo anche se con almeno cinque interpreti diversi rispetto a quelli presenti nell’undici di partenza ai piedi dell’Acropoli.

Nella lista dei convocati, intanto, ha fatto di nuovo capolino dopo oltre un mese di assenza Adli, che tuttavia nonostante una settimana di lavoro molto buona (questi erano i feedback arrivati dal Viola Park) dovrebbe accomodarsi in panchina. Dentro anche Ndour e Marí ma fuori gli squalificati Mandragora e Zaniolo.

Nell’undici di partenza che ha in mente Palladino non si prescinderà quindi da De Gea tra i pali (ma la presenza dello spagnolo giovedì prossimo è ancora tutta da valutare) e dal ritorno di Pongracic in difesa, visto che il croato ha smaltito il problema al gluteo. Il reparto sarà poi completato da Marí e Ranieri. Almeno un dubbio nella folta mediana, presidiata sulle corsie da Dodo e Gosens: non si discute Fagioli dal 1’ mentre si giocano due maglie altri tre interpreti, ovvero Cataldi, Ndour (i favoriti) e appunto Adli. Out dai convocati Folorunsho, che spera di tornare per la Conference. In attacco al fianco di Kean favorito Beltran su Gudmundsson.

Andrea Giannattasio