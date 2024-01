Barak: con 10 milioni parte. Esterno, idee dalla Spagna

Stasera Napoli-Fiorentina, la sfida sul campo. Domani, molto probabilmente l’altro incontro fra i due club, quello che al posto del pallone vedrà scorrere mail-pec e ipotesi di contratto.

Sono attesi a breve, infatti, gli sviluppi, sull’operazione Barak-Napoli. Operazione avviata una decina di giorni fa e che adesso sembra fattibile. Prestito con diritto di riscatto, l’ultima proposta del Napoli e se il prezzo dovesse raggiungere i 10 milioni di euro (leggermente trattabili), tutto potrebbe prendere una direzione chiara. L’addio di Barak può coincidere con la permanenza in viola di Infantino (salvo sorprese), mentre nel week-end – finale di Supercoppa da giocare o meno –, la Fiorentina conta di definire anche la cessione di Brekalo (Salernitana).

Capitolo innesti.

Vargas dell’Ausburg rimane un obiettivo sensibile, ma ci sono discrepanze sul peso economico dell’affare. Per la Fiorentina il prezzo giusto sarebbe di 7 milioni, mentre fonti vicine al club tedesco parlano di una valutazione minima di 10 milioni.

Dalla Spagna ecco rimbalzare il racconto di un mercato con la Fiorentina attenta a valutare due posizioni interessanti. La prima pista porta a Rodri Sanchez del Betis Siviglia. Giocatore che ha una clausola rescissoria pesantissima (50 milioni) che potrebbe accettare la soluzione di sbarcare a Firenze in prestito secco. Quindi il contatto con l’Almeira per un altro esterno, il belga Ramazani. Decisamente un affare più possibile con il prezzo del giocatore che non supera i 7 milioni di euro.

Mini tesoro in arrivo dalla cessione di Dragowski allo Spezia. Alla Fiorentina toccherà il 50 per cento della vendita.

Riccardo Galli