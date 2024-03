"Barberino Tavarnelle: la forza di un'unione nel calcio dilettanti"

Due paesi sotto un’unica bandiera: Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa. Nel 2021, a seguito di una fusione, hanno unito le forze per dar vita al Barberino Tavarnelle, società che sta acquisendo un ruolo importante nel calcio dilettanti con eccellenti risultati in Prima categoria. Nella scorsa stagione il club è arrivato secondo in campionato e vincitore play off del girone battendo il Novoli e a livello regionale superando il Forcoli. Due anni fa ha vinto la Coppa Toscana di Prima categoria, ma il sogno Promozione non si è ancora trasformato in realtà.

A guidare il Barberino Tavarnelle è il presidente Matteo Cibecchini: "La società è fiera del suo staff tecnico e del gruppo giocatori, insieme ai tanti tifosi che ci seguono. Il nostro obiettivo è centrare e vincere i play off per salire di categoria. Siamo in ottimi rapporti con la Sancascianese, divisi da una sana rivalità sportiva ma uniti da amicizia e buoni rapporti. Anche noi vogliamo ricordare Silvano Raspollini, persona corretta e stimata. Siamo vicini alla Sancascianese e pronti ad aderire ad ogni iniziativa giocando col lutto al braccio".

Questa partita ha però un sapore particolare e un interesse paesano che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni: "Nel derby di domani scendiamo in campo per portare a casa i tre punti - tiene a precisare Cibecchini - e daremo il massimo, come facciamo in ogni partita. Avremo qualche assenza e giocheremo con correttezza e rispetto dell’avversario, spero che a vincere sia lo sport in campo e sugli spalti".

Sotto la guida dell’allenatore Maurizio Temperini il Barberino Tavarnelle è al quinto posto e nelle ultime gare ha centrato tre vittorie consecutive. La squadra vanta una rosa giocatori di qualità che ben unisce esperienza e gioventù. Ottimo è stato l’inizio di stagione, poi un leggero calo di rendimento dovuto a diversi infortuni e per alcuni episodi sfortunati, poi ha ripreso la marcia per puntare al vertice in un girone impegnativo.

F. Que.