Bello e significativo l’abbraccio tra Fortini e il centravanti bosniaco. Il vecchio e il bambino. Edin non ti offendere

Diciamoci la verità: i giorni prima della vittoria di Vienna non erano depressivi, di più. Oltre a una classifica buia ci si è messa anche la notizia del ritardo dei lavori al Franchi. Il prossimo centenario iniziava a somiglia a una di quelle feste malinconiche in cui tutti vorrebbero divertirsi ma nessuno ci riesce. Eravamo tristi e stavamo trasformando l’inno di Narciso in Vedrai vedrai di Luigi Tenco: vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani ma vedrai che cambierà. Lacrime. No, dai. Invece ecco che a metà settimana qualcosa accade. Non per il cronoprogramma del Franchi (festone alle due strade?) ma per la prova della squadra di Pioli, finalmente gruppo, finalmente capace di non farsi rimontare il vantaggio. Ma adesso, naturalmente, serve una conferma in campionato, perché tra il Rapid e il Bologna c’è un abisso. Il che non significa che la Fiorentina non possa prendersi i tre punti, quelli vitali per iniziare a uscire dal fondo della classifica.

Tanti auguri di pronta guarigione a Vincenzo Italiano, colpito da una brutta polmonite. L’ex allenatore viola è stato amato da molti, criticato da tanti, ma resta in ogni caso un ottimo tecnico. Siccome abbiamo l’abitudine di guardare al passato e di discutere anche su quello, è facile notare che nel gioco dei rimpianti, quello tipico dei momenti complicati, tornino fuori i fans di ciò che è stato. Prima Italiano, poi perfino di Palladino. Pensandoci bene due allenatori figli di filosofie opposte: un giochista estremo (quando era a Firenze) e un seguace del calcio all’Italiana, quello nemico dell’estetica ma erede del pragmatismo, estremo pure quello. Questo tanto per dire la strada un po’ dissociata seguita dalla Fiorentina per arrivare a Stefano Pioli, quello che presto, ci auguriamo, ci farà capire quale sia esattamente la sua filosofia calcistica. Forse una via di mezzo, e comunque a Vienna qualcosa si è iniziato a percepire. Urge verifica, naturalmente.

Nel frattempo però abbia visto altri occhi. Parliamo di quelli dei calciatori. Stavolta c’era un po’ di luce. Non male, dai. E poi lui, Edin. Trascinatore in campo, uomo di grande esperienza capace perfino di dire le verità davanti alle telecamere del posto partita. Lo fa scherzando, ma fino a un certo punto. Insomma, l’idea dei tre centrocampisti dietro a due punte vere a lui piace. Il tecnico risponde, sorridendo pure lui (le vittorie aiutano a cambiare faccia e toni), che Dzeko conosce la strada per andare nel suo ufficio. Come dire: se vuole parlare io ci sono. Naturalmente i due già si saranno confrontati, considerati i problemi della Fiorentina. Avere nello spogliatoio uno come Dzeko e non approfittarne non avrebbe senso. Non è un caso se il biosniaco è andato in campo a Vienna. Bello anche il suo abbraccio a Fortini, altra bella sorpresa. Come dire: il vecchio e il bambino. Non ti offendere Edin, è solo il titolo di una canzone del maestro Guccini.