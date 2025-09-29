Bernardeschi e l'addio alla Fiorentina: “Fu pesante, mi ha dato tanto. Il certificato...”

Firenze, 29 settembre 2025 - Nel luglio del 2017 lo strappo fu di quelli rumorosi. Certo, non al livello del passaggio di Roberto Baggio in bianconero, ma dell'addio di Federico Bernardeschi se ne parò a lungo. All'epoca furono 40 i milioni di euro che la Vecchia Signora sborsò per comprarlo dalla Fiorentina. Era estate. Era il mese di luglio. Con la squadra che si stava allenando nel ritiro di Moena. Bernardeschi inviò un certificato medico per non avere l'obbligo di rispondere alla convocazione dopo la fine del suo periodo di vacanza in seguito all'Europeo Under 21. Oggi l'ex trequartista viola è stato protagonista del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, nel quale ha ripercorso con la memoria quei giorni comunque particolarmente complicati.

“È stato pesante. Non solo vai alla Juve, ma è il numero 10 ad andare alla Juventus - spiega Bernardeschi a Gazzoli -. Lo capisco, fa parte del gioco. Non è stato facile perché avevo 23 anni, sono opportunità che uno può decidere di cogliere o no. Io decisi di coglierla, la Fiorentina mi ha dato tanto e questo non lo dimenticherò mai, è imprescindibile per me. Ti prendi anche le responsabilità delle scelte che fai. Sai cosa può scatenare una scelta del genere, lo fai consapevolmente. Io avrei voluto ringraziare perché la Fiorentina mi ha portato fino lì, ho tanti amici a Firenze. Lasciare così dispiace perché non hai la possibilità di dire un grazie sincero. Mi fecero uno striscione fuori dal Franchi con delle cose comprensibilmente pesanti. Lo accetti, ti fai le ossa e vai avanti”.

Eccoci alla storia del certificato medico, a Firenze diventato una sorta di 'barzelletta'. E anche lo stesso Bernardeschi, a distanza di anni, ne parla come una scusa per non raggiungere la squadra in ritiro a Moena, dove avrebbe trovato anche tanti tifosi.

“Fui il primo a lanciare la moda del certificato medico. Non mi presentai in ritiro perché la trattativa non si sbloccava, la Fiorentina magari faceva delle storie anche se era bene o male fatta. Ad un certo momento loro volevano che andassi in ritiro, ma io lo sapevo che se fossi andato mi avrebbero ucciso… Perché devo farlo se si può sbloccare prima? Lì scatta il certificato medico e lì si sblocca tutto. Perché alla fine l’interesse è comune ed è di entrambi”.