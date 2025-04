Betis Siviglia-Fiorentina, Palladino: “Kean sta bene, è pronto. Vogliamo la finale”

Siviglia, 30 aprile 2025 – “Ho parlato con Moise, è sereno, sta bene è carico. Certo dobbiamo affrontare tante partite, devo decidere se può partire dall’inizio”. Raffaele Palladino, tecnico viola dà subito in conferenza stampa la notizia che i tifosi aspettavano: Kean (rientrato lunedì 28 dopo essere stato costretto ad andare a Parigi per gravi motivi familiari) sta bene fisicamente e in spirito. Una buona notizia alla vigilia di una sfida delicatissima, l’andata della semifinale di Conference League in casa del Betis Siviglia (si gioca giovedì 1° Maggio alle 21) .

“E’ una squadra molto forte – dice Palladino, parlando degli andalusi – grandi valori, maturi, con un bravissimo allenatore, qualità nei dribbling, nell’uno contro uno, ma noi l’abbiamo preparata bene. Il nostro sogno è andare in finale, la vogliamo”.

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino presenta la sfida contro il Betis a Siviglia

Si giocherà in uno stadio, il “Villamarin”, bollente di tifo con 1.200 tifosi viola. Si tratta di una semifinale europea, importante di per sé, ma ancora più importante per la fame di successi che ha Firenze.

Dobbiamo essere orgogliosi di giocare queste partite – risponde Palladino – con leggerezza, autostima. Dobbiamo andare in campo con felicità, non dobbiamo farlo con ansia e pressione”.

Importante , in questo finale di stagione, il recupero di Colpani che Palladino definisce duttile e capace ad adattarsi in varie situazioni: “Conosce bene questo sistema di gioco”.

Stimolante il confronto con un grande maestro di calcio come Manuel Pellegrini, tecnico del Betis: “E’ un grandissimo, ha grande esperienza, ha allenato anche Real Madrid e City, ha oltre mille partite in carriera è un motivo di grande orgoglio, le sue squadre giocano benissimo, ma noi, come detto, l’abbiamo preparata bene”.

Di certo, il Betis è in un grande momento di forma, ma per Palladino non ci sono favoriti. “E’ una squadra forte, ma se siamo arrivati entrambi in semifinali siamo due squadre forti, non ci sentiamo né favoriti né sfavoriti. si affrontano due squadre con voglia di andare in finale. Loro hanno dei giocatori di grandi qualità tecniche, noi abbiamo fiducia e consapevolezza dei nostri mezzi”.