Betis Siviglia-Fiorentina: notte d’europa. Probabili formazioni e dove vederla in tv

Siviglia, 1 maggio 2025 – Consapevolezza è una delle parole chiave di questa notte. La ripete in conferenza stampa il tecnico viola, Raffaele Palladino consapevolezza della forza del Betis Siviglia, ma anche e soprattutto dei mezzi che la Fiorentina ha e sa di avere per uscire dallo stadio “Benito Villamarin” con un risultato positivo nella semifinale di andata della Conference League. Il ritorno a Firenze tra sette giorni.. Altra parola chiave è sogno, quello di arrivare in finale (per i viola sarebbe la terza di fila) e regalare un trofeo a Firenze.

A Siviglia i viola giocheranno (ore 21, diretta tv su Sky Sport) in un clima bollente, con 60mila tifosi lusitani , ma anche con 1.200 cuori viola che saranno allo stadio, e tutto il popolo viola a soffrire alla tv.

Indisponibile Dodo (reduce da un’appendicectomia), Palladino recupera Kean, rientrato dopo essere stato costretto ad andare a Parigi per alcuni giorni a causa di gravi problemi familiari. “E’ pronto, sereno e carico” dice Palladino che, con tutta probabilità, lo schiererà stasera, già dal primo minuto. Tra gli esterni, possibile il ballottaggio tra Folorunsho (favorito) e Parisi.

Probabili formazioni

REAL BETIS (4-2-3-1): 25 Vieites; 23 Sabaly, 6 Natan, 5 Bartra, 12 R. Rodriguez; 4 Cardoso, 18 Fornals; 7 Antony, 22 Isco, 36 J. Rodriguez; 11 Bakambu.

Allenatore: Pellegrini.

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 15 Comuzzo, 6 Ranieri; 90 Folorunsho, 8 Mandragora, 32 Cataldi, 44 Fagioli, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 20 Kean. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Oliver (Inghilterra)