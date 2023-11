"Biraghi e Kayode: la media puntipartita più alta della Fiorentina"

Il giochino è semplice, ma la dice lunga sull’importanza di certe pedine sulla scacchiera della Fiorentina. Dopo le prime 12 giornate di campionato i giocatori della Fiorentina con la media puntipartita più alta sono Biraghi e Kayode con 2due punti di media ad incontro. Da notare come il Napoli si trovi al terzo posto in campionato grazie ad una media di 1,92 punti di media a gara. Considerando i giocatori che hanno effettuato almeno quattro partite (come appunto nel caso di Biraghi e Kayode), molto positivo anche l’apporto effettivo durante la propria presenza in campo di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano, infatti, nelle 12 gare giocate fino ad oggi, può vantare un gruzzoletto complessivo di 23 punti

Roberto Vinciguerra