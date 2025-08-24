Cagliari-Fiorentina 1-1: Viola opaca, Luperto la riprende al 94'

Firenze, 24 agosto 2025 - Comincia con un pareggio per 1-1 il campionato della Fiorentina. Sul campo del Cagliari la squadra di Pioli non gioca una gran partita ma va in vantaggio con Mandragora nella ripresa. In pieno recupero il pareggio di Luperto di testa, con De Gea non particolarmente reattivo.

Pioli debutta in campionato con la stessa squadra che ha battuto giovedì scorso il Polissya. Davanti a De Gea trovano posto Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Dodo e Gosens sulle corsie laterali, Fagioli, Sohm e Ndour in mediana, con Gudmundsson e Kean in attacco.

Il primo tempo è di quelli dimenticabili. La Fiorentina comincia anche benino, ma riesce a combinare poco o niente. E tutto sommato rischia anche oltre il dovuto. Qualche corner, poche idee da parte di entrambe le squadre. Al 22' la Fiorentina però trema. Corner di Esposito, Folorunsho anticipa tutti di testa e impegna De Gea, che rallenta la corsa del pallone, il quale sarebbe comunque entrato in porta se non fosse arrivato Gosens a salvare sulla linea. Pericolo scampato, ma da quel momento il Cagliari è cresciuto. Non grandissime occasioni da gol ma una proiezione offensiva costante, con la Fiorentina incapace di uscire dalla propria metà campo.

La ripresa inizia con due novità per quanto riguarda la Fiorentina. Fuori Ndour e Ranieri, dentro Mandragora e Viti. E il vento cambia, seppur a livello di predominio territoriale. La squadra di Pioli alza il baricentro e comincia a giocare nella metà campo offensiva. La giornata non è di quelle esaltanti, ma in mezzo al niente della Unipol Domus un lampo viola spacca la partita. Gudmundsson galleggia sulla trequarti destra, disegna un pallone a centro area che è perfetto per la testa di Rolando Mandragora. E' il minuto 68 e la Fiorentina passa in vantaggio. Colpo di testa del numero 8 viola in anticipo su Mina, palla che bacia il palo ed entra in rete. Bella azione, fondamentalmente l'unica della partita per la Fiorentina. Il Cagliari prova ad alzare il pressing alla ricerca del pari, le occasioni grosse sono una per parte. Kean si divora il raddoppio su azione d'angolo, poi è superbo De Gea in tuffo a salvare sul diagonale a mezza altezza di Gaetano. Al 94' però arriva il pari di Luperto. Punizione di Gaetano, zuccata del difensore centrale rossoblu, e stavolta De Gea non è perfetto. Peccato. Finisce 1-1 all'Unipol Domus, con la Fiorentina che ha accarezzato l'obiettivo di vincere pur non giocando una gran partita.

Tabellino

CAGLIARI-FIORENTINA 1-1

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Deiola (75' Gaetano), Mina, Luperto, Zappa; Adopo, Prati (61' Mazzitelli), Folorunsho; Obert, Esposito (61' Luvumbo); Borrelli (81' Kilicsoy). Allenatore: Pisacane

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo (62' Marì), Pongracic, Ranieri (46' Viti); Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens (77' Parisi); Ndour (46' Mandragora), Gudmundsson (72' Fazzini); Kean. Allenatore: Pioli

Arbitro: Sozza

Marcatori: 68' Mandragora, 94' Luperto

Ammoniti: Obert (C), Borrelli (C), Pongracic (F), Marì (F), Mazzitelli (F), Kilicsoy (C)