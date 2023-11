Calcio dilettanti. Decisi tutti i recuperi. Ecco le date possibili

La Delegazione Provinciale Figc-Lnd di Firenze ha deciso le date dei recuperi delle partite non giocate il 4 e 5 novembre. Terza categoria: sabato 23 dicembre, su accordi fra le società si può giocare dal 20 al 30 dicembre (ad esclusione del 22 dicembre). Juniores provinciali in campo giovedì 21 dicembre, possibili accordi per giocare dal 20 al 30 dicembre (no 22 e 23). Allievi provinciali: recuperi in data obbligata mercoledì 6 dicembre. Allievi B e Giovanissimi B in campo sabato 16 e domenica 17 dicembre. Giovanissimi provinciali data obbligata mercoledì 13 dicembre. Il delegato provinciale Figc Alessandro Matteini spiega i recuperi della Scuola calcio: "Le gare non saranno annullate e si giocherà il 20 e 21 gennaio. Le società possono accordarsi per qualsiasi data diversa, purché entro il 14 gennaio".

F. Que.