Calcio e showbiz al Franchi. Loro Brody, noi super Fabbri. Attori, sportivi e personaggi. E’ la partita dello spettacolo

In campo i duelli non mancheranno, ma è altrettanto affascinante la sfida fra i tifosi vip delle due squadre. Il Como è spesso seguito da personaggi glamour, stelle del cinema, della musica e dello sport. La Fiorentina punta più sugli sportivi. Da Hugh Grant a Leonardo Fabbri. Niente in comune, distanti che di più non si può. Eppure seguiranno il match con trepidazione. Ci viene il sospetto che Leo possa sentire un po’ di più la sfida rispetto al celebre attore britannico. Lui che di recente ha fatto gonfiare il petto a tutti i tifosi viola, con un tricolore dedicato ("Di Firenze vanto e gloria") mostrato dopo il bronzo conquistato nel lancio del peso ai mondiali di Tokyo. E soprattutto quel "Forza Viola" in diretta tv che riecheggia ancora nelle case degli italiani.

Non solo loro, perché per la squadra di Fabregas (sponsor, marketing o vera fede lariana?) si sono visti personaggi del calibro di Adrien Brody, Keira Knightley, il pilota di F1 Gasly, il pianista Sofiane Pamart, il rapper e attore britannico Kano e tanti ex calciatori di livello. Non solo. Al Sinigaglia sono spuntati anche Chris Pine, Terry Crews e il duo musicale Krept&Konan. Meno stelle internazionali fra le fila dei viola. Ma campioni di primo livello. Da Larissa Iapichino a Matteo Berrettini, passando per la fresca campionessa del mondo di volley Kate Antropova. Senza dimenticare i ‘fedelissimi’, da Carlo Conti a Matteo Renzi.

Ma il binomio calcio-star non è di certo nuovo da queste parti. Anzi. Pioniere fu Vittorio Cecchi Gori. In un derby contro l’Empoli si presentò al fianco della bella Valeria Mazza. In un’altra occasione fece vestire di viola Maria Grazia Cucinotta e se la portò in campo. E come dimenticare la promessa di una cena con Sharon Stone a Marcio Santos, per convincerlo a firmare nel 1995? A Como ne hanno ancora di strada da fare...

Alessandro Latini