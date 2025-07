Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Kean in standby, Pradè si cautela con le alternative

Firenze, 2 luglio 2025 - Il primo giorno utile per attivare la clausola rescissoria di Moise Kean è trascorso senza colpi di scena. Nessuna mossa concreta, nessun segnale da parte dei club europei, ma a Firenze la guardia resta alta. Daniele Pradè conosce troppo bene le dinamiche del mercato per abbassare la soglia dell’attenzione. Moise intanto si gode le vacanze in attesa di sviluppi. Il suo obiettivo è chiaro: restare in Europa, con poco interesse verso le sirene dell’Arabia Saudita (l'Al-Qadsiah piombato a suon di milioni su Jonathan David, svincolato dal Lille, è un chiaro segnale in questo senso...). Se non arriverà l’occasione giusta non avrebbe problemi a continuare la sua avventura alla Fiorentina. Ma in casa viola si lavora comunque per farsi trovare pronti in caso di svolte improvvise.

In cima alla lista dei potenziali sostituti c’è sempre Roberto Piccoli. L’attaccante piace nelle segrete stanze del Viola Park, anche più di Pinamonti, tornato al Sassuolo dopo il mancato riscatto da parte del Genoa. Entrambi sono osservati speciali, ma le carte in tavola potrebbero cambiare se l’Inter decidesse di cedere Pio Esposito. Difficile. Con i nerazzurri, i contatti restano comunque vivi anche per un altro obiettivo: Sebastiano Esposito. La Fiorentina lo vede come una seconda punta da inserire nell’organico di Pioli. L’accordo economico non pare troppo distante – operazione da 6-7 milioni più bonus – e non ci sarebbero ostacoli legati all’ingaggio del calciatore. Il prematuro addio dell’Inter al Mondiale per Club potrebbe accelerare la trattativa.

Sul fronte centrocampo, la dirigenza viola è intenzionata a completare il reparto con due innesti: un regista puro davanti alla difesa e una mezzala con maggiore impatto fisico. L’idea è di equilibrare un reparto che potrebbe risultare troppo leggero se arrivasse Bernabé in cabina di regia. Il centrocampista del Parma è considerato il profilo ideale per il ruolo di play, ma la trattativa richiederà tempo e pazienza. Pradè è determinato a provarci pur consapevole delle difficoltà legate alla resistenza del club emiliano. Parallelamente si segue anche Sohm, svizzero classe 2001, che rappresenta il profilo fisico di cui sopra. Il Parma potrebbe lasciarlo partire per circa 10 milioni più bonus. Nella lista dei papabili anche Hamed Junior Traoré (piace molto a Pioli), sebbene abbia caratteristiche diverse e più offensive rispetto agli altri candidati. Le valutazioni sono in corso, ma la strategia della Fiorentina è chiara: equilibrio tra qualità e fisicità per un centrocampo competitivo e pronto a cambiare pelle all'occorrenza.